Koopwijzer: zo vind je de perfecte televisie en soundbar voor de winter

Je wandelt je vertrouwde elektrozaak binnen en daar zie je ze: de tientallen televisies die stuk voor stuk hetzelfde televisieprogramma afspelen. Hoe maak je ooit een keuze uit dat grote aanbod? Wel, dat hangt af van persoon tot persoon. De ene leest zich grondig in terwijl de andere zijn hart laat spreken. Wij helpen elk type shopper de ideale tv te vinden!

Ik kies op basis van de technische snufjes

Koop jij nooit iets zonder je eerst goed in te lezen? Dan weet je waarschijnlijk alles over de televisies die vandaag op de markt zijn. De kans is groot dat je oog - na uitvoerige research - op een Samsung OLED-televisie is gevallen. Dit topmodel haal je voor een faire prijs in huis en beschikt over zowat alle technische snufjes waar je van kan dromen. De OLED-technologie verzekert je een haarscherp beeld en dankzij QD Color spatten de kleuren van het scherm. De QD OLED-technologie brengt zelfs in de donkerste scènes de details naar voren. Dankzij de flitsend snelle responstijd van 120Hz game je daarnaast ook probleemloos in 4K.

Als je je hebt verdiept in de wereld van de audio, heb je ongetwijfeld ook de Samsung S-series soundbar ontdekt. Deze slimme speaker is de gedoodverfde favoriet van muziekliefhebbers. Beleef de machtigste concerten vanop de eerste rij dankzij de waanzinnige Dolby Atmos-surround en mis geen enkele monoloog of dialoog dankzij het loepzuivere geluid. Oh, en ken je de Bass Boost Mode al? Die doet ongetwijfeld je vensters trillen en je hart sneller slaan!

Ik kies met mijn ogen en mijn gevoel

Jij volgt je instinct en dat instinct wil in de eerste plaats een mooie tv. Je nieuwe televisie zal immers 24 op 7 in je woonkamer hangen. Mooier dan Samsung’s The Frame worden ze echter niet. Deze unieke televisie doet - als hij uitstaat - dienst als schilderij. Het unieke, matte televisiescherm laat zich met één druk omtoveren tot een kunstwerk naar keuze. Het elegante kader rond de televisie maakt de illusie compleet. Oh, en ook niet onbelangrijk: het is ook gewoon een fantastisch tv-toestel. Wanneer hij je geen kunst toont, laat hij je in de allerbeste omstandigheden genieten van series, sport en cinema.

Ook Samsung’s Ultraslim Soundbar is een hebbeding voor designliefhebbers. Deze Dolby Atmos-speaker is stukken kleiner en fijner dan de meeste andere soundbars. Toch hoeft hij er qua geluidskwaliteit niet voor onder te doen. Hij bestaat zowel in het zwart als in het wit om optimaal op te kunnen gaan in jouw interieur.

Ik kies voor het aller-, allerbeste

De simpelste manier om een knoop door te hakken, is voor een topmodel kiezen. Het allerbeste exemplaar is immers altijd een goede keuze. In televisieland kom je dan automatisch uit bij de Samsung Neo QLED 8K-televisie. Deze elegante, flinterdunne televisie is voorzien van alle snufjes en extra’s. De 8K-beeldkwaliteit is ook ongeëvenaard. Elk frame is scherper, dynamischer en mooier dan op eender welke andere tv. En is hij smart? Ja, natuurlijk! Al je apps en streamingdiensten liggen aan je vingertoppen en ook voor gamers, sportfans en cinefielen heeft hij tal van verrassingen in huis. Deze tv is het neusje van de zalm!

Dat kan je ook zeggen over de Samsung Q-series Soundbar. Deze geavanceerde speaker verwent je met 3D Dolby Atmos-geluid. Dat is de technologie die ook in de betere bioscopen wordt gebruikt. Als je deze soundbar aan je Samsung-televisie koppelt, geniet je automatisch van Samsung Q-Symphony. Deze baanbrekende technologie laat je soundbar samenwerken met je televisie voor een nog dynamischere audiobeleving. De speaker zal dan ook het ingebouwde geluidssysteem van je televisie aansturen. Kiezen voor het allerbeste: dat is altijd een goed idee.

Je droomtelevisie aan de muur en er toch geen euro te veel voor betalen? Sla je slag tijdens Black Friday en geniet van waanzinnige kortingen op de beste Samsung-televisie’s en -soundbars. Maak alvast je keuze op www.kiesjouwsamsungtv.be en www.kiesjouwsamsungsoundbar.be.