Januari soldenmaand: deze tech musthaves zakken het meest in prijs

Monitor: MSI Optix G32CQ4

Prijs: € 319 ipv € 420

In tijden van thuiswerk is een extra monitor een bruikbaar hebbeding, zeker als je op een laptop werkt. Wil je een goede monitor, dan is het meestal een prijzige aankoop. Deze MSI Optix G32CQ4 heeft niet alleen een gebogen scherm, maar ook Quad HD-resolutie: 2560x1440 pixels, het dubbele van Full HD. Als je privé of professioneel gebaat bent met haarscherp beeld (gamers, fotografen, videomakers), dan kan je nu je slag slaan. Bekijk hier de MSI Optix G32CQ4.

(Tekst gaat verder onder de foto)

Volledig scherm MSI Optix G32CQ4 © MSI

PS4: The Last of Us, Part II

Prijs: € 30 ipv € 60

Een van de beste PlayStation 4-games uit 2020, en ook eentje die al regelmatig in de uitverkoop gezet wordt. Als je er momenteel snel bij bent, koop je hem voor de helft van de normale winkelprijs. Dat is geen eurocent te veel: in de langverwachte opvolger van de gamekanjer uit 2013, waarin je een iets oudere protagoniste Ellie speelt, zak je af naar het door de natuur overwoekerde Seattle. Het is een visueel verbluffende game, met in-your-face-geweld, en het soort emotionele ontladingen die je nog maar zelden eerder hebt gezien in een videogame. Bekijk hier The Last of Us, Part II.

(Tekst gaat verder onder de foto)

Volledig scherm The Last of Us, Part II © Sony PlayStation

Slimme deurbel: EZVIZ DB1 WiFi Video Deurbel

Prijs: € 95 ipv € 125

Slimme deurbellen winnen de afgelopen maanden aan populariteit, los van of als onderdeel van andere smart home-toepassingen. Een toestel als de EZVIZ laat zich gemakkelijk integreren met je thuisnetwerk. Via je smartphone krijg je bericht als er mensen voor de voordeur staan, en als je niet thuis bent kan je ze ook via je smartphone spreken. Handig als de postbode voor de deur staat met een pakket! Bekijk hier de EZVIZ DB1 WiFi Video Deurbel.

(Tekst gaat verder onder de foto)

Volledig scherm EZVIZ DB1 WiFi Video Deurbel © EZVIZ

Camera: Panasonic Lumix DMC-LX100

Prijs: € 400 ipv € 500

We leven in een visuele wereld. De duizenden foto’s die dagelijks op Instagram, Facebook en andere sociale media gepost worden, zijn daar het beste bewijs van. Als je er echt een hobby van wil maken, heb je meer nodig dan een smartphone, maar professionele camera’s zijn voor de meeste mensen al een stevige hap uit het budget. Deze systeemcamera van het Japanse Panasonic is dan ook interessant voor beginners: een al wat ouder model (bouwjaar 2014), maar hij houdt zich nog altijd best kranig met zijn zeer lichtsterke zoomlens, zijn grote sensor en zijn snelle autofocus. Je kunt er ook prima mee filmen in 4K. Bekijk hier de Panasonic Lumix DMC-LX100.

(Tekst gaat verder onder de foto)

Volledig scherm Panasonic Lumix DMC-LX100 © Panasonic

VR-bril: HTC Vive Pro

Prijs: € 1.050 ipv € 1.200

Voor de allerbeste virtual reality-bril betaal je nog steeds meer dan 1.000 euro. De Vive Pro, waarvan je nu de volledige kit voor iets meer dan duizend euro vindt (150 euro minder dan de normale winkelprijs), blinkt onder meer uit met zijn superieure beeld, maar trackt binnen de bril ook de kijkrichting van je ogen. Dat geeft nieuwe mogelijkheden qua besturing van de games en toepassingen die je erop gebruikt, maar kan er ook voor zorgen dat je ogen niet te zwaar worden belast. Als het toestel weet waarnaar je kijkt, kan het alles wat buiten het blikveld ligt wat waziger maken. Bekijk hier de HTC Vive Pro.

(Tekst gaat verder onder de foto)

Volledig scherm HTC Vive Pro © HTC

Lees ook:

*Prijzen genoteerd op 11 januari 2021.