HP Inc en Dell merken nog altijd sterke vraag naar pc’s

Bij HP Inc ging het om een omzetgroei van 9 procent tot 16,7 miljard dollar (14,8 miljard euro). Dat was meer dan waar in de markten alom rekening mee werd gehouden. Ook de winst viel hoger uit dan geraamd. Volgens topman Enrique Lores van HP Inc was er vooral meer vraag naar de duurdere apparaten van het bedrijf. Het bedrijf zag zich door de stijgende kosten voor onder andere materialen en transport genoodzaakt de prijzen voor klanten te verhogen. Daarmee was het bedrijf in staat zijn winstmarge op niveau te houden.