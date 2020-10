Herinner je de naam van een liedje niet meer? Dan weet Google raad

Muziek ‘(What’s the Story) Morning Glory?’ van Oasis wordt 25 jaar: legendari­sche plaat die meteen ook het begin van het einde was

2 oktober Het is 25 jaar geleden dat ‘(What’s The Story) Morning Glory?’ voor het eerst in de winkelrekken lag. Het tweede album van Oasis was het hoogtepunt van de Britpop-revolutie die bands als Blur en Pulp hadden ingezet, maar luidde meteen ook het begin van het einde in.