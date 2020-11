Heb jij nog een oldskool radio? Tijd om over te schakelen op DAB+

MultimediaDagelijks luisteren miljoenen mensen naar Sam De Bruyn op Q-music, Eva De Roo op Studio Brussel of Peter Van de Veire op MNM. Dat doen ze nog steeds vooral via de traditionele FM-radio, maar binnen enkele jaren zal dat niet meer zo zijn. Dan schakelen we over op DAB. Maar wat is dat precies en welke toestellen kunnen dit ontvangen?

Nadat fotografie en televisie de voorbije decennia gedigitaliseerd werden, is radio aan de beurt. Daar zijn goede redenen voor: het spectrum van radiogolven is zo goed als volzet en in gebieden waar weinig mensen wonen is de ontvangst niet fantastisch. Daarom werd Digital Audio Broadcasting, kortweg DAB, ontwikkeld.

Dat is dus wel nog iets anders dan radio luisteren via het internet, een toepassing die hier al goed ingeburgerd is. Vlamingen luisteren al een kwart van de tijd op een digitale manier naar de radio. Via de pc of een applicatie op de smartphone, bijvoorbeeld. Het grote probleem daarbij is dat je in dat geval nog steeds je internetkosten hebt. Als je thuis verbonden bent met wifi is dat meestal geen probleem, maar in het park of op vakantie kunnen je kosten snel oplopen.

Via digitale radiosignalen kan je altijd en overal gratis naar meer radiozenders luisteren met een ruisvrije ontvangst. Alle grote Vlaamse radiozenders zijn zo te beluisteren, naast een aantal themakanalen (zoals Q-Foute Radio en Joe 90’s). Daarnaast ontvang je extra informatie over onder andere de muziek die je luistert en de files. Wat dat laatste betreft is er goed nieuws: vanaf 2021 moeten alle nieuwe auto’s standaard met DAB+ uitgerust zijn. Op lange termijn zal het FM-signaal helemaal uit de ether verdwijnen en schakelt iedereen over op digitale radio.

ONZE AANRADERS

Wie nu al op op zoek is naar een digitale radio of speaker voor in de tuin of op vakantie kan uit meer dan honderd toestellen kiezen. Deze drie toestellen krijgen uitstekende reviews.

JBL Tuner 2

Het handige aan de JBL Tuner 2 is dat je die kan gebruiken als draagbare radio én als speaker. Via bluetooth kan je namelijk verbinding maken met je gsm om zo ook je eigen muziek te beluisteren. Het toestel is verkrijgbaar in het zwart of wit, is waterdicht en kan met een volgeladen batterij tot wel 15 uur meegaan. Bekijk de JBL Tuner 2.

Prijs : vanaf 84,14 euro

Kenmerken : Speakeropstelling: Mono. Radio: DAB, DAB+, FM-Radio. Totaal speaker vermogen (RMS): 5W. Aansluiting (USB): USB type-C. Audio ingang: Jackplug 3.5mm.

Volledig scherm JBL Tuner 2 © JLB

Geneva Lab Touring/S+

Ook de Geneva Lab Touring/S+ heeft een Bluetooth-verbinding. Het toestel kan tot 100 dB gaan, waardoor het misschien wel ‘s werelds luidste draagbare radio is. De radio bestaat in vier kleuren en kreeg een heerlijk tijdloos design, inclusief scherm waarop informatie vertoond wordt. Een volle batterij zorgt tot 20 uur luisterplezier. Bekijk de Geneva Lab Touring/S+.

Prijs : vanaf 229 euro

Kenmerken : Speakeropstelling: Mono. Radio: DAB+, FM-Radio. Verbinding: Bluetooth 4.1.

Volledig scherm Geneva Lab Touring/S+ © Geneva

Imperial Dabman i200

De Imperial Dabman i200 is zowel een DAB- als een internetradio en verdient een vaste plaats in je huis. Door het toestel thuis via wifi of ethernet met het internet te verbinden kan je duizenden online zenders beluisteren, terwijl je ook digitaal de nationale zenders kan ontvangen. De ingebouwde sleeptimer kan gebruikt worden om de radio automatisch uit te schakelen wanneer je het huis verlaat. Bekijk de Imperial Dabman i200.

Prijs : vanaf 113,12 euro

Kenmerken : Frontspeakervermogen (RMS): 20W, Radio: DAB+, FM-Radio. Online muziekdiensten: Spotify. Klokfuncties. Audio ingang: Jackplug 3.5mm.

Volledig scherm Imperial Dabman i200 © Imperial

