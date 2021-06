Google toont gebruikers Android meer keuzes voor zoekmachines

Multimedia Een robotstof­zui­ger: handig toestel of iets dat snel weer in je kast belandt?

10 mei Is het voorgoed afgelopen met zelf stofzuigen wanneer je een stofzuigrobot in huis haalt? Natuurlijk niet. Maar als je je verwachtingen realistisch houdt, is – en blijft – je woning stofvrijer dan vòòr de aanschaf van het toestel. We zetten feiten en mythes rond die robotische huishoudhulp even naast elkaar.