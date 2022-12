Google tekent nieuw beroep aan tegen EU-boete van ruim 4 miljard

Drie weken chaos bij Twitter in tweets van Elon Musk

Vorige maand nam Elon Musk dan toch Twitter over, en dat zullen ze daar geweten hebben! Sinds zijn komst is het er al wekenlang complete chaos. De helft van het personeel - 7.500 werknemers - smeet Musk intussen al buiten en voorlopig zijn alle Twitterkantoren zelfs gesloten. Zijn betaalmodel met het blauwe vinkje viel ook niet in goede aarde. Een overzicht van Musks brokkenparcours in tweets.

19 november