Google en Apple verwijderen bij extreemrechts geliefde netwerkapp Parler uit Play Store

Google heeft nu beslist om Parler voorlopig uit de Play Store te verwijderen omwille van veelvoudige berichten in de app “die aanzetten tot aanhoudend geweld in de VS”. De internetgigant geeft voorbeelden van opruiende berichten, waaronder eentje op vrijdag dat begon met “Hoe nemen we ons land terug? Met een twintigtal gecoördineerde aanslagen” en een ander bericht waarin wordt opgeroepen tot een “Million Militia March” (Mars van Duizend Milities) in Washington.

Apple

Apple stuurde vrijdag een brief naar Parler met de boodschap dat “inhoud die het welzijn van anderen bedreigt of bedoeld is om aan te zetten tot geweld of andere wetteloze daden nooit aanvaardbaar was in de App Store”. Het elektronicabedrijf gaf Parler 24 uur de tijd om “alle verwerpelijke inhoud te verwijderen uit de app... alsook alle inhoud die verwijst naar het berokkenen van leed aan mensen of aanvallen op overheidsinstellingen, nu of in de toekomst”. Apple eiste verder ook dat Parler een schriftelijk plan voorlegt om “dergelijke inhoud te modereren en uit de app te filteren”. Zaterdag verwijderde Apple de app omdat die volgens hen onvoldoende maatregelen had genomen om de verspreiding tegen te gaan van berichten die aanzetten tot geweld.