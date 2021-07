Gigantische kat houdt inwoners Tokio in de gaten

TikTok, Snapchat, Reddit en YouTube werken samen met Britse overheid om jongvolwas­se­nen aan te zetten tot vaccinatie

21 juni Vandaag zouden er in Groot-Brittannië een aantal coronamaatregelen sneuvelen, maar de slechte cijfers beslisten er anders over. Gisteren kwamen er meer dan 9.200 nieuwe gevallen bij, vooral te wijten aan de Deltavariant. De overheid zet zwaar in op de vaccinatiecampagne en wil dat ook de jeugd zich laat prikken. Een lastige leeftijdsgroep, waar de vaccinatiebereidheid het laagst is. Daarom wordt er nu samengewerkt met grote social mediaspelers als TikTok, Snapchat, Reddit en YouTube.