GETEST. ‘The Premiere’ toont de toekomst van beamers, aan een prijs uit vervlogen tijden

Met zijn 4K-beeld, zijn smart tv-interface en vooral zijn ingebouwde soundbar is The Premiere van Samsung precies wat een entertainmentprojector zou moeten zijn. Alleen haalt het ding beamers – net nu ze wat democratischer begonnen te worden voor de portemonnee – weer helemaal naar af door zijn ridicuul hoge prijs.

Als je een maagdelijk witte muur in huis hebt, of voldoende muuroppervlak voor een groot oprolscherm, is een projector in huis een uitstekende manier om films en tv-series te kijken, of te gamen, op een écht groot scherm. Zonder dat je daarbij al te veel verlies maakt wat de schoonheid van je beeld betreft. Natuurlijk moet je de kamer verduisteren en geeft het scherm geen licht, een element dat bij moderne tv’s (met hun schermverlichtingstechnologieën als oled) natuurlijk wel bijdraagt aan de esthetische eisen die kijkers vandaag stellen aan hun beeld. Maar in ruil daarvoor krijg je met beamers wel een scherm dat een flink pak groter is dan dat van een televisietoestel (bij de meeste trek je dat voorbij de 100 inch beelddoorsnede, het dubbele van een gemiddelde tv). En ze blazen gewoon 4K-beeld op je witte vlak, net als bij een televisie.

Volledig scherm The premiere is veel te zwaar om voor een mobiele beamer door te gaan, maar binnenshuis is het wel een relatief compact ding. © Samsung

Beeld én geluid

Die elementen staan vooraan in de onlangs door ons geteste Editie LSP7T van The Premiere, een nieuwe productlijn waarmee tv-marktleider Samsung zich eind vorig jaar keihard op de thuisprojectormarkt wierp. De LSP7T blaast vrij verbluffende 4K-beelden op je muur, met een maximale schermgrootte van 120 inch, ook al is de lichtsterkte van de projectorlamp – 2.200 lumen, zegt Samsung zelf - niet bij de hoogste. Maar het grootste voordeel dat The Premiere je levert zit hem in de audio.

Dat laatste is bij de meeste beamers een beetje een ondergeschoven kindje: de fabrikanten verwachten dat gebruikers voor audio ofwel een externe speakerset aansluiten op het ding, ofwel genoegen nemen met de frêle speakers in het toestel zelf. Niet zo bij The Premiere, die een volwaardige soundbar inclusief woofers voor de bas ingebouwd heeft. Het maakt van dit ding, dat slechts een kilogram of negen weegt, een volwaardig entertainmentscherm, dat zich ook nog eens in een mum van tijd laat opzetten.

Volledig scherm Er zit gewoon een smart tv-interface recht op het toestel zelf. © Samsung

Duur ideaal

Er zijn tal van aansluitingen aan de achterzijde, waaronder een genereus drietal van hdmi-poorten om eventuele gameconsoles, settopboxen en andere beeldapparatuur op The Premiere aan te sluiten. Verder beschikt hij over een ingang voor stereokabels, een usb-poort en zelfs een ethernet-aansluiting. Maar eigenlijk is het hele idee van The Premiere dat je buiten het toestel zelf niets nodig hebt. Daar zorgt niet alleen de soundbar voor, maar ook de ingebouwde smart tv-interface, die je via de ingebouwde wifi-antenne zo op Netflix, Amazon Prime, Disney+, zelfs Apple TV+, en andere streamingdiensten brengt. Samsung is niet de enige aanbieder met een smart tv-systeem op zijn beamer (ook LG heeft er zo), maar het blijft voorlopig toch een unicum.

Volledig scherm De aansluitingen achteraan, met een vrij genereuze drie cdmi-poorten. © Samsung

Op een paar technische specificaties loopt The Premiere wat achter op andere projectoren, maar over de hele lijn geeft het toestel een glimp op de toekomst van beamers: alles in één toestel , inclusief 4K-beeld, relatief goeie audio en een eigen interface voor het binnenhalen voor content. Helaas zul je dat ook wel in je portemonnee voelen, want voor minder dan pakweg 3.300 euro (de richtprijs is 3.500 euro, maar sommige webwinkels knabbelen nu al aan hun marge) haal je ‘m niet in huis.

Jammer, want projectoren waren nu nét goed bezig om wat democratischer te worden qua prijs: een toestel met een ‘gewoon’ hd-beeld heb je al voor 400 tot 700 euro, en zelfs de pas zo’n drietal jaar geleden verschenen modellen met 4K doken al naar een bedrag dat in de lage duizend euro loopt. Met een bakbeest van € 3.500, waarin ook weer geen spitstechnologie samen zit, brengt Samsung beamers weer helemaal terug naar start: iets wat nice to have is voor cinefielen die er het geld voor over hebben.