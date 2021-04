GETEST. Bowers & Wilkins PI7: is dit de moeder van alle Bluetooth-oortjes?

Het Britse audiomerk Bowers & Wilkins staat niet bepaald bekend voor de concessies die het maakt op audiogebied. Hun beste en duurste luidspreker, de Nautilus, kost 34.000 euro (en je hebt er zo dus twee nodig voor stereogeluid), en van daaruit zakt de prijslijst rustig af naar zo’n 250 euro – maar nooit lager dan dat. Ook zijn ze niet noodzakelijk de eersten in een bepaalde productcategorie: pas sinds 2010 verkopen ze bijvoorbeeld koptelefoons, die op dat moment toch al zo’n vijftig jaar op de markt waren.

Maar àls ze dan op een nieuwe rage duiken, zoals op draadloze oortjes met hun zopas gelanceerde PI7-set, stoppen ze er wel zo veel vernuft in dat ze een nieuwe standaard zetten. Of toch voor wie er de extra poen voor op tafel legt, want net als zowat alles van Bowers & Wilkins zijn de PI7-oortjes niet goedkoop: het setje heeft een winkelprijs van liefst 400 euro.

Volledig scherm De PI7 zitten, voor oortjes van een gevestigde audiofabrikant, prima in de oren. © Bowers & Wilkins

Vanzelfsprekend goeie audio

Op gebied van audio is dat flinke prijskaartje min of meer verdedigbaar. We droegen de oortjes gedurende een dikke week tijdens onze dagelijkse wandeling waarmee we de coronasleur pogen te breken, zowel in ruraal gebied als in een relatief druk stadscentrum, en hadden bij al die gelegenheden niets aan te merken op het geluid dat in onze oren werd geblazen. Uit de brede waaier van muziek die we ermee beluisterden – van de Foofies via Pink Floyd tot Wagner, met een omweg langs Joyhauser – maakten we op dat de ingebouwde speakers een prima balans vasthouden tussen lage, middelste en hoge tonen. En de noise cancelling – aanpasbaar via de app – schakelt prima omgevingsgeluiden uit. Natuurlijk zijn het ‘in-ear’-modellen, dekken ze je oren niet volledig af: in het stadscentrum kwamen sommige harde geluiden er wel doorheen. Maar voor een stel oortelefoontjes produceren ze uitstekend antigeluid.

Volledig scherm De oplaadcase is zelf ook een Bluetooth-zendertje. © Bowers & Wilkins

Grote(re) grutten

Dat lag allemaal nog wel binnen de lijn der verwachtingen. Maar nu komen de lastigere punten. We weten uit ervaring dat Bluetooth-oortjes van gevestigde audiofabrikanten minder goed in de oren blijven zitten dan pakweg de AirPods van Apple of de Samsung Galaxy Buds, maar dat ze wel véél betere audio leveren. Dat is bij de PI7 niet anders, al moeten we toegeven dat de oortjes – ondanks het feit dat ze wat groter zijn omdat B&W er veel meer technologie in heeft gepropt – prima in de oren blijven zitten. Ook de bediening van de doppen zelf werkt heel intuïtief, met een combinatie van één of twee keer tikken om bepaalde snelfuncties (zoals het opnemen van een binnenkomend telefoongesprek) uit te voeren. Wel zijn ze zo gevoelig dat we geregeld een korte onderbreking van de audio voelden. Eerst dachten we dat er wat schortte aan de Bluetooth-verbinding, maar het probleem(pje) bleek iedere keer te volgen op een al te bruuske beweging.

Volledig scherm Een opgeladen case geeft nog 16 uur extra muziek. © Bowers & Wilkins

Luxe in de oren

De app die B&W gebruikt voor de PI7 is gewoon dezelfde als die van de koptelefoons van het merk, en die kennen we al als schraal maar functioneel. Het blijft jammer dat er geen mogelijkheid in zit om te equalizen, en dus de geproduceerde tonen naar je hand te zetten via schuifregelaars, maar dat is een bewuste keuze van de fabrikant. Verder geeft de app zeer overzichtelijk alle functies aan, waaronder een aan- en uitzetbare ‘slimme’ noisecancelling die antigeluid produceert naargelang het omgevingsgeluid, die je gewoon aan en uit kunt zetten.

Qua batterijduur houdt de PI7 zich meer dan kranig, met vier uur voor de volledig opgeladen doppen en zestien uur extra dankzij de zelf oplaadbare case. Er is overigens nog iets speciaals aan die laatste: er zit een dongle bijgeleverd waarmee je hem kunt aansluiten op een toestel met een klassieke aux-uitgang, zoals een oude stereo of het audiosysteem van een vliegtuigstoel, zodat het doosje dienst kan doen als Bluetooth-zender voor de oortjes. We hebben dat niet getest omdat het aantal situaties waarin je dat nodig hebt ook niet zo veelvuldig is, maar het is mooi dat het kan.

De afwerking van de dopjes en hun case is, zoals je dat van B&W kunt verwachten, uitstekend. De oortjes hebben bovendien een IP54-rating, wat betekent dat ze bestand zijn tegen regen en zweet. Outdooractiviteiten uitvoeren en sporten moet dus gewoon kunnen met deze dingen in je oren.

Volledig scherm De afwerking is, zoals we dat gewend zijn van B&W, onberispelijk. © Bowers & Wilkins

Goedkoper model

Er is overigens ook een Bowers & Wilkins PI5, die aan een winkelprijs van 250 euro te koop is. Het verschil zit hem in de speakertechnologie en de ingebouwde microfoons, wat betekent dat de audio nét iets minder fris moet klinken dan dit vlaggenschipmodel. Ook is hij geen Bluetoothzender, maar dat is zoals net aangestipt eerder nice to have dan een must.

De PI7 tegenover…

Sony WF-1000XM3: Hoe verhoudt de PI7 zich tegenover deze topper van Sony? Een ware appreciatie van goeie audio is tot op grote hoogte een acquired taste, natuurlijk, maar we voelen toch dat de PI7 alles nét iets meer in balans houdt. Het belangrijkste voordeel dat de B&W houdt tegenover de WF-1000XM3 is dat het Sony-model geen regen- of zweetbestendigheid heeft.

Volledig scherm Deze Sony-oortjes blijven toppers, maar ze moeten toch de duimen leggen voor de PI7. Hun prijs ligt dan ook zo'n 150 euro lager. © Sony

Sennheiser Momentum True Wireless: Er zit een prijsverschil van zo’n 150 euro tussen de PI7 en dit andere toppertje van het Duitse Sennheiser, en ook daar is het voer voor discussie of de relatief brede prijskloof wel gerechtvaardigd is. Opnieuw: de PI7 geeft betere audio, maar we durven niet zeggen of dat verschil groot genoeg is om er de extra centen voor op te hoesten.

Volledig scherm Hetzelfde geldt voor deze van Sennheiser. Alleen hun afwerking kan tippen aan die van de PI7, ondanks de eveneens lagere prijs. © Sennheiser

Apple AirPods / Samsung Galaxy Buds: Deze is dan weer makkelijker. Zowel Apple als Samsung leveren prima audio af met hun eigen doppen, maar de afweging blijft natuurlijk tussen draagbaarheid (waarin dit soort mobiele dopjes uitblinken) en audio (waarvoor meer technologie binnenin nodig is, en dus wat grotere dopjes).

Volledig scherm Het verschil met Apples AirPods is dan weer veel duidelijker. © Apple