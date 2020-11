Geen PlayStation 5 of Xbox Series te pakken gekregen? Dit zijn de beste alternatieven voor onder de kerstboom

GamesDe PlayStation 5 en Xbox Series komen vandaag officieel uit, maar de kans dat je er nog een in het wild gaat aantreffen is wel klein tot onbestaande. Hier zijn alle alternatieven op een rijtje, voor als er écht een console onder de kerstboom moet liggen.

PlayStation 5 of Xbox Series: pre-order

Zo goed als alle PlayStation 5- en Xbox Series-consoles die Belgische (en ook Nederlandse) winkels in stock hebben, zijn via pre-orders op voorhand gereserveerd. Als jij dus niet zo’n pre-order deed, is de kans klein dat je snel een van die nieuwe consoles in je handen zal houden. Niets belet je om vandaag nog een nieuwe voorbestelling te plaatsen, maar volgens de geruchten krijg je je toestel dan toch pas in januari of februari 2021.

Wou je per se een PlayStation 5 of Xbox Series cadeau doen voor Sinterklaas of Kerst? Pak het dan creatief aan door bijvoorbeeld je bewijs van voorbestelling in te pakken met een kleine attentie erbij. Microsoft laat je op zijn Xbox-website zelfs uitknipbare origamiversies van zijn Xbox Series X en Xbox Series S downloaden, zodat je toch al iéts kunt inpakken voor onder de kerstboom.

Volledig scherm PlayStation 5 © PlayStation

Nintendo Switch (330 euro)

Een andere oplossing is de hele oorlog tussen PlayStation en Xbox gewoon aan je laten passeren, en een Nintendo-console te kopen. De Japanse gamefabrikant heeft altijd zijn eigen koers gevaren op de videogamemarkt, en met de Nintendo Switch scoorde het ook een waarachtige hit. Dat je er zowel op je tv als onderweg mee kan gamen, is zeker een deel van de verklaring waarom de Switch zo goed blijft verkopen. En dus ook waarom die prijs sinds de release amper zakte - de basisversie is zowaar een paar tientallen euro’s duurder dan de nieuwe Xbox Series S! Een tweede factor in het succes zijn de games. In de Europese verkoopcharts van marktstudiebureau GfK blijven Switch-titels als ‘Animal Crossing: New Horizons’, ‘Mario Kart 8 Deluxe’ en ‘Super Mario 3D All Stars’ maanden of zelfs jaren na hun release in de top 10 staan. Bekijk hier de Nintendo Switch.

Volledig scherm Nintendo Switch © Nintendo

PlayStation 4 (vanaf 265 euro)

Ja, het is dit najaar nog altijd relevant om een PlayStation 4 te kopen. Maar het is het laatste najaar waarin dat een goed idee is. Sony zal de console nog wel een jaar of twee blijven ondersteunen met aparte versies van zijn nieuwe games. Dat zag je nu bijvoorbeeld met de PS4-versie van PS5-game ‘Spider-Man: Miles Morales’, en ook van toekomstige PS5-titel ‘Horizon: Forbidden West’ werd alvast een PS4-versie beloofd. Wanneer je weet dat zeker de prijzen van de slim-versie van de console (dus zonder 4K-beeld) al onder de 300 euro zijn gedoken bij bepaalde retailers, staat dit oudje nog nét op een relevant punt qua prijs en relevantie. Je moet dan wel bereid zijn om binnen twee à drie jaar een nieuwe console te kopen, maar tegen dan is de PS5 misschien ook al wat in prijs gezakt. Bekijk hier de PlayStation 4.

Volledig scherm De PlayStation 4. © Sony

Xbox One X (vanaf 320 euro)

Het minst goeie idee is om dit najaar nog een Xbox One X te kopen, de voorgaande console van Microsoft. Maar, het is ook weer niet helemaal onverdedigbaar. Gedurende het eerste jaar dat de nieuwe Xbox Series S- en X-consoles op de markt zijn, brengt Microsoft namelijk geen exclusieve games voor die consoles uit. Dat betekent dat games die een Xbox Series-eigenaar vandaag zou kopen voor zijn console, ook op de Xbox One zouden werken. De Xbox One X, drie jaar geleden gelanceerd, is qua interne hardware op een paar punten zelfs krachtiger dan de Xbox Series S, de goedkoopste nieuwe editie van de console.

De vraag is echter maar hoe toekomstvriendelijk deze oplossing zou zijn. Voor de meer dan 300 euro die je ervoor neertelt, heb je nog hooguit één tot twee jaar relevant speelplezier. Daarna lijkt de kans erg klein dat Microsoft de Xbox One X nog zal blijven ondersteunen. Het hardware-overwicht van de Xbox One X over de Xbox Series S is ook niet absoluut: de oudere console heeft meer werkgeheugen en een sterkere grafische chip, maar qua centrale processor en architectuur is de Series S beter, voor dezelfde prijs. Zeker wanneer het echt een Xbox-console moet zijn, is het gewoon beter om eventjes te wachten. Bekijk hier de Xbox One X.

Volledig scherm De Xbox One X. © Microsoft

