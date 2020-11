Geen geld voor een dure smartphone? Dit zijn onze aanraders onder de 300 euro

MultimediaNiet elke consument wil 500 euro of 1.000 euro neertellen voor een nieuwe smartphone, en terecht. Anders dan in de beginjaren zijn er ook bij de budgetsmartphones echt wel goede toestellen te vinden. Dit zijn je beste opties met een winkelprijs tot 300 euro.

Samsung Galaxy A50 (€ 270)

Volledig scherm De Galaxy A50. © Samsung

De Samsung Galaxy A50 is intussen al een klassieker. Voor net geen 300 euro krijg je flink wat terug: een krachtige batterij en een scherm met hoge resolutie - 2340 pixels op 1080 pixels - dat een flink pak scherper is dan dat van vergelijkbare smartphones. Dat merk je ook onmiddellijk aan de weergave van tekst, foto en video. De processor - die bepaalt hoeveel taken je telefoon kan uitvoeren en hoe snel dat zal gaan - is niet zo sterk als de processor die in pakweg een Galaxy S20 zit, maar scoorde toch behoorlijk goed in de testen. De lage prijs betekent ook dat er wel ergens gecompenseerd moest worden. Bij de Samsung Galaxy A50 zit de besparing vooral in de kwaliteit van de vingerafdrukscanner. De cameraopstelling is ook niet echt vergelijkbaar met de duurdere smartphones.

Xiaomi Redmi Note 9 Pro (€ 250)

Volledig scherm De Redmi Note 9 Pro. © Xiaomi

Een smartphone met ‘pro’ in de naam die minder kost dan 250 euro? We zouden Xiaomi ervan durven verdenken dat ze de dure krachtpatsers van Apple, Samsung en Huawei een beetje parodiëren. Het toestel zelf is wel geen parodie: ondanks de heel scherpe prijs, heeft het namelijk ook een paar krachtige features. Een geweldige batterij, waarmee je 13,5 uur ononderbroken kan internetten. Een relatief krachtige processor met 8 kernen en 128 gigabyte opslaggeheugen. En vier (!) keurige cameralenzen, waaronder een Ultrawide lens en een macrolens, en bovendien een dieptesensor.

Motorola Moto G9 Plus (€270)

Volledig scherm De Moto G9 Plus. © Motorola

Motorola is al een tijdje een van de populairste merken voor wie een budgetvriendelijke smartphone zoekt. Met de G-reeks brengt het merk elk jaar een nieuwe serie uit die ook nog eens differentieert in dat budgetsegment (goedkoop, goedkoper, goedkoopst eigenlijk). De Moto G9 Plus is met zijn 270 euro momenteel de ‘duurste’ van de meest recente reeks. In ruil krijg je groot toestel, dat zeer goed presteert op niveau van snelheid en over een stevige batterij beschikt. Je krijgt ook een helder scherm, vier cameralenzen en er zit geen overbodige software op.

Nokia 5.3 (€ 175)

Volledig scherm De Nokia 5.3. © HMD Global

Terwijl andere stakkers meer dan 1.000 euro neertellen voor de laatste nieuwe smartphone van een topmerk, betaal je nog geen 200 euro voor de Nokia 5.3. Maar is het dan niet gewoon een prul? Niet helemaal. Voor die prijs krijg je echt wel een ordentelijke en veelzijdige camera-set-up met vier camera’s, 64GB opslagruimte is mooi (én uit te breiden met een geheugenkaart) en het design is best leuk. In vergelijking met de betere smartphone lijkt het scherm wel nergens op en browsen - laat staan gamen - zal trager gaan dan je gewend bent.

P30 Lite New Edition (€ 220)

Volledig scherm De nieuwe P30 Lite. © Huawei

Verlengd, en zelfs uitgebreid, wegens groot succes: de Huawei P30 Lite, een lichtere versie van de (voorlopig) laatste Huawei-smartphone die op de volle versie van Android draait. Het is een smartphone van 2019, maar dit jaar bracht de Chinese fabrikant er een vernieuwde versie van uit met onder meer een betere selfiecamera (met 32 megapixel-lens) en twee keer meer opslaggeheugen (256 is nu de standaard). Hij heeft verder een prima vingerafdrukscanner achterop zitten en is voor zijn prijsklasse relatief snel. De accuduur is wel wat ondergemiddeld door de relatief kleine 3340 mAh-accu.

