Fors meer smartphones verkocht in eerste kwartaal 2021

iPhone 13 krijgt een betere batterij dan de iPhone 12, volgens bekende analist

11 maart Gaat Apple dan toch weer voor een grotere batterij in de nieuwe iPhone? Gebruikers klagen al langer over de teleurstellende batterijduur en de techreus lijkt nu overstag te gaan. Dat vermoedt althans de betrouwbare analist Ming-Chi Kuo. De keerzijde: het toestel zal iets zwaarder in de hand liggen.