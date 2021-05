Facebook test systeem uit om gebruiker artikel eerst zelf te laten lezen voor het te delen

Spotify verhoogt prijzen voor Premium voor Europese Duo- en Family-gebruikers

27 april Spotify-gebruikers met een Duo- of een Family-abonnement in Europa en het Verenigd Koninkrijk moeten vanaf eind deze maand een tot drie euro per maand meer betalen voor hun abonnement. Gebruikers krijgen daarover een email. Voor huidige abonnees gaat de prijsstijging in juni pas in.