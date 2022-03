Europees verbod op roamingfactuur met tien jaar verlengd

Telecomoperatoren mogen al sinds 2017 geen extra kosten meer aanrekenen aan buitenlanders die van hun netwerk gebruikmaken om te bellen, te surfen of te sms’en (‘roaming’). Aan dat verbod zou normaal gezien dit jaar een einde komen, maar een impactstudie van de Europese Commissie toonde aan dat dat niet zonder gevolgen zou zijn. Zo dreigden operatoren die weinig tot geen inkomsten halen uit buitenlandse consumenten die van hun netwerk gebruikmaken, maar zelf meer moeten betalen aan buitenlandse operatoren die hun reizende klanten bedienen, die prijzen door te rekenen in hun facturen.

Geert Bourgeois (N-VA) steunt de beslissing voluit. “Het afschaffen van de roamingtarieven in de EU is een voorbeeld van hoe de EU een meerwaarde kan betekenen voor haar burgers, en een tastbaar voordeel van onze Europese interne markt”, zegt hij in een reactie. “De nieuwe verordening is bovendien niet louter een verlenging, maar zal ook de roamingkwaliteit en de transparantie voor de EU-consument verhogen.” Er is namelijk overeengekomen dat operatoren hun tijdelijke buitenlandse klanten dezelfde surfsnelheid en telefoonkwaliteit zullen moeten aanbieden als hun eigen klanten.