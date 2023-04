Elon Musk zegt dat ongeveer 80 procent van Twitterpersoneel heeft ontslagen: “pijnlijk”, maar nodig

REVIEW. Apples nieuwe Homepod-spea­kers zijn ook perfect als homecinema­set

In 2017 introduceerde Apple zijn eerste slimme speaker, die hier in België nooit in de winkels verscheen. Wij hadden hier alleen de kleinere mini-variant. Nu heeft Apple weer een nieuwe grote, die verdacht veel lijkt op de eerste. Maar deze wordt wél in ons landje aangeboden.