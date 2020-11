“Een pak goedkoper dan de papieren variant”: waarom ook jij beter overschakelt naar e-books

Uitvinder Anthony Liekens uit ‘Team Scheire’: "Ik wil de grootste nerd van België worden”

18 oktober Met z’n grijze haren alle kanten op en zijn labojas als vaste metgezel knutselt Anthony Liekens (44) iedere week mee aan oplossingen voor kleine en grote problemen in ‘Team Scheire’. Als uitvinder - ja, dat is zijn beroep - maakt hij festivalbandjes om mee te betalen, zorgt hij dat iedereen een mondmasker kan maken en racet hij met slijpschijven aan zeventig kilometer per uur. Alles begint vanuit zijn uitvindersgarage in Schilde, waarin hij ons een kijkje laat nemen.