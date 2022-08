Een goede laptop voor een lage prijs? Dit is onze favoriet

Dat een laptop minder duur is, betekent niet dat de gebruikservaring minder moet zijn. Van een apparaat onder de 500 euro moet je niet verwachten er de nieuwste games op te kunnen spelen of vlot hogeresolutievideo’s op te editten, maar je mag er wel op rekenen dat zo’n laptop vlot is in het dagelijks gebruik, een goed scherm heeft, en beschikt over een stevige behuizing en een degelijke batterijduur.

Met deze voorwaarden in het achterhoofd komt de Lenovo ThinkBook 14 G2 het beste uit de test. Niet alleen vanwege de vlotte AMD-processor en het uitzonderlijk goed scherm, maar ook omdat het deze voordelen combineert met een stevige behuizing.

Metalen behuizing

De ThinkBook-serie valt tussen Lenovo’s consumentenlaptops en de duurdere zakelijke ThinkPad-reeks in. De invloed van de ThinkPad zien we vooral terug in de grote hoeveelheid aansluitingen en de stevige behuizing.

De Lenovo ThinkBook 14 G2 combineert een metalen behuizing achter het scherm met een plastic behuizing aan de onderkant. Dat plastic voelt stevig aan, maar blijft natuurlijk minder robuust dan metaal. Toch zorgt deze combinatie voor een behuizing die beter tegen een stootje kan dan veel andere modellen in deze prijsklasse.

Een ander kenmerk van de zakelijke ThinkPad dat we in deze ThinkBook terugzien, is de hoeveelheid aansluitingspunten die deze laptop bevat. Aan de zijkant bevinden zich twee klassieke USB-A-aansluitingen en twee USB-C-aansluitingen, waarmee je de laptop kunt opladen en met een extern beeldscherm kunt verbinden. Er is een gigabit ethernetaansluiting voor plekken waar geen wifi-verbindingen zijn, een SD-kaartlezer en tenslotte een HDMI-poort. Let wel op dat het hier om HDMI 1.4 gaat, wat zorgt voor een mindere beeldkwaliteit wanneer je de laptop op een 4k-scherm aansluit.

Ook is het fijn dat de laptop over toetsenbordverlichting en een vingerafdrukscanner bevat. Dat zijn zaken die we niet altijd terugzien bij dit soort laptops, maar die de gebruikerservaring wel een stuk fijner maken.

Volledig scherm Lenovo ThinkBook 14 G2. © rv

Fantastisch scherm

Maar het grootste wapenfeit van Lenovo is het scherm van de ThinkBook 14 G2, dat ver boven onze verwachtingen presteert. Dit is de eerste budgetlaptop die wij tegenkomen waarvan het scherm het gehele sRGB-kleurenspectrum kan weergeven. Combineer dat met een uitzonderlijk hoge contrastwaarde, en je hebt een topscherm dat de concurrentie in deze categorie ver achter zich laat.

Kijken we naar wat de ThinkBook 14 G2 onder de motorkap heeft, dan vinden we daar een AMD Ryzen 3 4300U-processor. Dat is niet het nieuwste model van AMD, maar nog steeds een van de snelste processors die je voor dit geld kunt krijgen. De batterijduur varieert, afhankelijk van waar je de laptop voor gebruikt, tussen de vijf en negen uur. Dat is ongeveer zoals verwacht. Verder beschikt de laptop over 8 gigabit werkgeheugen en 128 gigabit opslagruimte.

Vooral dat laatste is aan de lage kant, maar het goede nieuws is dat zowel het werkgeheugen als de harde schijf uit te breiden zijn. Je kunt dus zelf extra werkgeheugen of een grotere harde schijf installeren wanneer dat je uitkomt. Dat is wat ons betreft het mooie aan de ThinkBook 14 G2, want de dingen die je niet zelf kunt upgraden, zoals het scherm en de aansluitingen, zijn al boven verwachting.

