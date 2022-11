Drie weken chaos bij Twitter in tweets van Elon Musk

Vorige maand nam Elon Musk dan toch Twitter over, en dat zullen ze daar geweten hebben! Sinds zijn komst is het er al wekenlang complete chaos. De helft van het personeel - 7.500 werknemers - smeet Musk intussen al buiten en voorlopig zijn alle Twitterkantoren zelfs gesloten. Zijn betaalmodel met het blauwe vinkje viel ook niet in goede aarde. Een overzicht van Musks brokkenparcours in tweets.

Begin oktober bleek de Tesla-topman dan toch bereid te zijn om Twitter over te nemen voor de prijs van 44 miljard dollar. Dat bedrag had hij eerder in april al geboden, maar toen kreeg hij spijt en blies hij alles af. Hij probeerde een betere overnameprijs af te dwingen door te stellen dat er veel minder menselijke gebruikers van de berichtendienst waren dan Twitter beweerde en veel meer geautomatiseerde accounts of bots. Zijn plannetje mislukte en hij moest toch de volle pot betalen.

Op 5 oktober tweette Elon Musk dat hij met “het kopen van Twitter het creëren van de alles-app X versnelt”.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Op 26 oktober tweet hij een filmpje van zijn aankomst in de hoofdkantoren van Twitter in San Francisco. “Let that sink in!” (laat dat even bezinken), schreef hij erbij, een woordspeling met het woord ‘sink’ dat in het Engels ook ‘gootsteen’ betekent. Musk droeg bij zijn binnenkomst een gootsteen in zijn armen.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Een dag later, op 27 oktober, was hij dan weer ernstig op de sociaalnetwerksite. Of misschien toch niet helemaal: hij beweerde Twitter niet te hebben gekocht om nóg meer geld te verdienen, maar “om de mensheid te helpen waarvan ik hou”. Hij dekte zich meteen in voor een eventuele mislukking en tweette dat “falen een erg reële mogelijkheid” was. Hij zei ook dat Twitter geen plaats zou worden “waar zomaar alles kan worden gezegd zonder enige consequenties”. Al tweette hij een dag later wel: “De vogel is bevrijd”. Een verwijzing naar het logo van Twitter en naar de vrijheid van meningsuiting die Musk eerder breed opvat. In een andere tweet voegde hij eraan toe dat Twitter “een raad van moderatie van inhoud zou vormen met zeer uiteenlopende standpunten”.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

En toen ging het over ontslagen. Musk tweette dat hij werknemers Ligma en Johnson had buitengesmeten en dat ze dat zelf hadden gezocht.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Op 1 november doet Musk een aankondiging die voor beroering zorgt: “Twitters huidige heren-en-boeren-systeem voor wie wel of geen blauw vinkje krijgt, is onzin. Macht aan het volk! Blauw voor 8 dollar per maand”. Het blauwe vinkje is een soort van garantie dat personen of bedrijven met zo’n vinkje geverifieerd zijn. Vooral beroemdheden hebben last van fake accounts in hun naam, maar zij zouden voortaan 8 dollar per maand moeten ophoesten voor het bewijs van echtheid van hun profiel. De kritiek blijft niet uit, maar deert Musk niet. “Aan alle klagers: blijf gerust klagen, maar het zal 8 dollar kosten”, tweet hij.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Op 5 november gaat het weer over de zware ontslagronde bij Twitter. Musk tweet dat er “geen andere keuze is als het bedrijf 4 miljoen dollar per dag verliest”. Hij voegt eraan toe dat wie de laan is uitgestuurd, een ontslagpremie van drie maanden krijgt, wat “50 procent meer is dan het wettelijke”.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Twee dagen later, op 7 november, laat Musk zich ook op politiek gebied uit op Twitter en roept hij op om voor de rechts-conservatieve Republikeinse partij te stemmen.

Musk lanceerde ook even het grijze vinkje, dat eigenlijk het oude blauwe zou vervangen, maar dat was een erg kort leven beschoren. “I justed killed it” (ik heb het gewoon neergehaald), tweette hij op 9 november, nog geen 24 uur na de lancering. Het vinkjesdebat werd on hold gezet.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Musk verbiedt dan thuiswerk binnen zijn bedrijf, omdat dat volgens hem tot het “faillissement” van Twitter zou kunnen leiden. Dat Twitter 4 miljoen per dag verliest, heeft vooral te maken met de adverteerders die afhaken.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

“Welkom terug, Ligma en Johson”, tweet Elon Musk op 15 november, over de twee kerels die hij meer dan twee weken eerder niet meer nuttig achtte voor zijn firma. “Het is belangrijk toe te geven dat ik verkeerd zat. Hen ontslaan was echt een van mijn grootste fouten”, aldus de Twitter-baas.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Woensdag stuurde de Twitter-CEO een bedrijfsbrede e-mail naar de resterende werknemers van het socialemediabedrijf, waarin hij eiste dat zij zich zouden engageren om “lange uren met een hoge intensiteit” te werken of “drie maanden ontslag” zouden ontvangen, als zij niet zouden instemmen met deze voorwaarden. Het personeel zou minimaal 40 uur in de week op kantoor moeten zijn en er volgde ook een ultimatum. De mail had maar één mogelijk antwoord: ja. Maar slechts weinig werknemers zouden de ja-knop hebben ingedrukt. Als reactie op het ultimatum zouden honderden medewerkers hun conclusie trekken. Zij stappen zelf op, zo lijkt het.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Gisteren kondigde Twitter aan zijn kantoren tijdelijk te sluiten. Daardoor hebben werknemers tot maandag geen toegang tot de gebouwen. Musk zou inmiddels een zachtere toon hebben aangeslagen. Thuiswerken zou nu wel mogen. Maar inmiddels is #RIPTwitter trending op het sociale medium. Gebruikers van het platform lijken zich daarmee en masse voor te bereiden op een mogelijk einde van het bedrijf.

KIJK. Dictators asskisser, worthless billionaire, ... beledigende boodschappen over Elon Musk geprojecteerd op hoofdkwartier Twitter