Dit zijn de vijf beste laptops van 2020

Microsoft Surface Laptop Go

Prijs: € 877

Kenmerken: Intel Core i5 - 8 GB werkgeheugen - 12,4 inch - Intel UHD Graphics - 128 GB opslag - 1,11 kg

Als goedkopere versie van de Surface Laptop 3 is deze kleinere laptop voor (naar maatstaven van Microsoft-computerhardware dan) instappers iets langzamer dan zijn grote broer, en heeft zijn scherm ook een lagere resolutie. Maar de andere dragende kenmerken, zoals de bijzonder goeie bouwkwaliteit en het compacte uiterlijk met laag gewicht, bleven behouden. Minpunt is het beperkte aantal aansluitingen en het feit dat hij geen kaartlezer heeft. De accuduur (8,5 uur tijdens browsen) is niet meer dan behoorlijk. Bekijk hier de Microsoft Surface Laptop Go.

Volledig scherm Microsoft Surface Laptop Go © Microsoft

Asus Zenbook 14 UX425

Prijs: € 1.220

Kenmerken: Intel Core i7 - 16 GB werkgeheugen - 14 inch - Intel Iris - 1 TB opslag - 1,26 kg

Voor een 14 inch-laptop (schermdiagonaal 35 cm) is Asus’ Zenbook 14 erg compact: dat heeft hij aan zijn smalle schermranden te danken. Qua paardenkracht zit het, op papier althans, wel snor met dit beestje. Er zit een Intel Core i7-processor in, en hij is bovengemiddeld qua werk- en opslaggeheugen. Die centrale chip laat het bij langdurige zware belasting echter wel wat afweten. Het sterkste punt van de Zenbook 14: in een test waarbij het toestel ononderbroken moest webbrowsen hield hij het 18 uur vol. Bekijk hier de Asus Zenbook 14 UX425.

Volledig scherm Asus Zenbook 14 UX425 © Asus

MacBook Pro 2020

Prijs: € 1.200

Kenmerken: Intel Core i5 - 8 GB werkgeheugen – 13,3 inch - Intel Iris - 256 GB opslag - 1,4 kg

De allernieuwste versie van de MacBook Pro brengt weinig nieuws onder de zon: met het verbeterde toetsenbord en met een diepere ‘travel’ (de toetsen gaan dus dieper, wat prettiger tikt) heb je vrijwel alle vernieuwingen zo’n beetje gehad. Maar kijk ook eens naar de elementen waarmee Apple er een vaste waarde van heeft gemaakt: hij zit goed in elkaar en heeft een stevige behuizing, een prima scherm en een accuduur van meer dan 12 uur tijdens webbrowsen. Zeer onpraktisch blijven de twee eigen Thunderbolt-aansluitingen: zelfs om er een usb-toestel op aan te sluiten heb je een adapter nodig. Bekijk hier de MacBook Pro 2020.

Volledig scherm MacBook Pro 2020 © Apple

HP Envy x360 13 inch

Prijs: € 880

Kenmerken: Intel Core i5 - 8 GB werkgeheugen – 13 inch - Intel UHD Graphics - 256 GB opslag - 1,3 kg

Dit zilverkleurige toestel zit in een compacte, stevige metalen behuizing, en laat een uitstekende accuduur van ruim 13 uur zien. Het scherm is helder, heeft een hoog contrast, én laat een goede kleurweergave zien. Hij heeft bovendien een snelle processor met zes kernen. Een minpunt is de slecht beschermde behuizing wanneer je ‘m omplooit tot een ‘convertible’: als je hem bijvoorbeeld neerzet als een tentje, leunt de metalen behuizing direct op de ondergrond, en wanneer die wat ruw is wordt het oppassen dat er geen krassen op het metaal komen. Bekijk hier de HP Envy x360 13 inch.

Volledig scherm HP Envy x360 13 inch © HP

Lenovo ThinkPad E15 2e generatie

Prijs: € 1.090

Kenmerken: AMD Ryzen 7 - 16 GB werkgeheugen – 15,6 inch - Radeon Graphics - 512 GB opslag - 1,7 kg

Lenovo’s consumentenversie van een van zijn bekendste professionele laptops heeft een centrale processor van Intel-concurrent AMD, maar die kan zich prima met een Intel Core i7 meten. Bovendien krijg je qua andere hardware heel wat waar voor je geld. Hij heeft ook een stille koeling, en is voorzien van een vingerafdrukscanner én gezichtsherkenning. Helaas is het scherm niet best, met onder meer een lage helderheid. Bekijk hier de Lenovo ThinkPad E15.

Volledig scherm Lenovo ThinkPad E15 2e generatie © Lenovo

