Dit zijn de beste oortjes en koptelefoons van 60 tot 300 euro

MultimediaDe eindejaarspurt is ingezet, de kerstmuziek mag aan! Op zoek naar een koptelefoon waarmee je Mariah Carey nog beter kan beluisteren? Wil je een goede noise-cancelling of eerder een model dat comfortabel in je oor zit? Onze techredacteur zocht en vond zes verschillende modellen voor iedere prijsklasse.

Samsung Galaxy Buds Live (vanaf 125 euro)

Deze oordopjes van Samsung zien er een beetje gek uit, maar dat is exact waarom ze zo heerlijk zitten. Officieel vallen ze net buiten de categorie van de in-ear modellen, omdat ze niet volledig in je oorkanaal zitten. Toch is het geluid, met dank aan de ingebouwde equalizer en de actieve noise-cancelling, zeker de moeite. De oordopjes hebben een batterijduur tot 21 uur dankzij de bijbehorende oplaadcase. Bekijk de Samsung Galaxy Buds Live.

Samsung Galaxy Buds

Jabra Elite 85t (vanaf 229 euro)

Al jarenlang zijn de oordopjes van Jabra een gevestigde waarde. Met de Elite 85t legt het de lat opnieuw wat hoger. De oordopjes hebben maar liefst vijf niveaus van actieve noise-cancelling, die meer of minder dempen. Met de bijbehorende app personaliseer je de geluidsweergave via een equalizer. De case gebruik je niet alleen om de oordopjes op te bergen, maar ook om ze op te laden. Pluspunt: de case kan zelf ook draadloos opgeladen worden. Bekijk de Jabra Elite 85t.

Jabra Elite 85t

Marshall Monitor II ANC (vanaf 199 euro)

Voor gitaarliefhebbers is Marshall een naam die klinkt als een klok. Ook op vlak van koptelefoons gaat het merk voluit voor duurzame kwaliteit, bewijst de Monitor II ANC. Aan de zijkant van de koptelefoon zitten drie knoppen, die je voor verschillende redenen kan gebruiken. Het aansturen van de voice-assistant, bijvoorbeeld, die je de route kan uitleggen of berichten voorleest. Zoals je van Marshall mag verwachten is het geluid perfect gebalanceerd en komen alle tonen tot hun recht. Bekijk de Marshall Monitor II ANC.

Marshall Monitor II ANC

Microsoft Surface Headphones 2 (vanaf 239 euro)

Als er één bedrijf is dat weet dat we tegenwoordig urenlang in video calls zitten is het Microsoft wel. Hun Surface Headphones 2 worden dan ook in de markt gezet als toestellen die je de hele dag door draagcomfort bezorgen. Goed nieuws voor wie het graag muisstil heeft: de koptelefoon heeft maar liefst 13 niveaus van actieve ruisonderdrukking! Daarnaast heeft hij niet één maar twee microfoons, zodat je heerlijk helder klinkt tijdens het bellen. Bekijk de Microsoft Surface Headphones 2.

Microsoft Surface Headphones 2

Jabra Evolve2 65, UC Stereo (vanaf 141,57 euro)

Je zou het bijna vergeten, maar er worden ook nog ‘gewone’ koptelefoons gemaakt. De Jabra Evolve2 65 werkt met geluidsinstallatie in plaats van technologische trucjes, maar het resultaat is hetzelfde: geen storende geluiden die binnendringen. Ook deze koptelefoon is helemaal aangepast aan thuiswerkers, en heeft zelfs een speciale Microsoft Teams-gecertificeerde variant die voor een optimale ervaring zorgt. De batterij gaat tot 37 uur mee en de drie microfoons voor je mond zorgen voor de beste gesprekskwaliteit. Handig is ook dat rode lampje dat aangeeft dat je in gesprek bent, zodat je huisgenoten weten dat ze je met rust moeten laten. Bekijk de Jabra Evolve2 65, UC Stereo.

Jabra Evolve

Beats EP (vanaf 60,97 euro)

Op zoek naar een eenvoudige koptelefoon voor een beperkt budget? De Beats EP is een aanrader! Dit toestel, dat niet draadloos is maar wel een platte kabel heeft, is geschikt om onderweg naar je favoriete muziek te luisteren. De afstandsbediening in het snoer laat je van nummers wisselen of kan gebruikt worden om je spraakassistent te activeren. Elk nadeel heeft zijn voordeel: doordat deze koptelefoon geen batterij heeft, zit je nooit zonder muziek! Bekijk de Beats EP.

Beats EP

