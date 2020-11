Dit zijn de beste Cyber Monday-deals

Smartphone: Samsung Galaxy Note 20 (€ 700 ipv € 870)

28% hakt fabrikant Samsung van de prijs voor de meest recente topper uit zijn assortiment. De Note 20 is het paradepaardje onder de huidige flagship-smartphones van Samsung. Het toestel heeft onder meer de grootste beeldverversingssnelheid heeft die je op een smartphone zult vinden. Dankzij het vlotte styluspennetje is dit vooral een ideaal toestel voor zogeheten ‘power users’, gebruikers die hun smartphone voor professionele doeleinden gebruiken. Bekijk hier de Samsung Galaxy Note 20 .

Gaminghardware: Thrustmaster T80 (€ 80 ipv € 100)

Speaker: Sonos Move (€ 280 ipv € 400)

Fotografie: Olympus OM-D E-M1 II (€ 1.700 ipv € 2.400)

Zocht je een nieuw fototoestel? Dan doe je liefst 700 euro profijt met deze knappe systeemcamera, die tot zestig beelden per seconde kan schieten. Buiten die indrukwekkende snelheid is hij uitermate geschikt voor video, met de mogelijkheid om beelden in 4k-resolutie te schieten. Bekijk hier de Olympus OM-D E-M1 II .

Televisies doen het altijd goed tijdens het Black Friday-weekend. Logisch, als je naar sommige prijsverschillen in absolute korting kijkt. Wie op zoek is naar een iets groter dan gemiddelde televisie - 55 inch (140 cm) is zowat de standaard - kan deze 65-incher (165 cm) van Samsung eens bekijken. Het toestel biedt 4k-resolutie, en dus uitstekende beeldkwaliteit en mooie kleuren. Specifieke locaties op het scherm worden apart belicht (via wat men ‘local dimming’ noemt) voor een mooier kleurencontrast. Bekijk hier de Samsung UE65TU7170S.