Desinformatie over Covid mag weer op Twitter

Het beleid van Twitter rond andere nepinformatie verandert blijkbaar niet, volgens de eigen website. Tot 23 november hanteerde Twitter ook voor valse informatie over het coronavirus een systeem waarbij vijf ‘waarschuwingen’ een permanente schorsing van het account betekenden. Het criterium was: “aantoonbaar onjuiste of misleidende” inhoud die “kan leiden tot een aanzienlijk risico op schade”, zoals oproepen tegen mondkapjes of tegen het houden van afstand, of claims over onbewezen geneesmiddelen. Eén keer werd nog door de vingers gezien, maar recidivisten konden voor enkele uren, dagen of zelfs, als ze vijf waarschuwingen kregen, voor onbepaalde tijd worden geschorst. Die regels handhaaft Twitter dus niet meer sinds vorige week.