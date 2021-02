Delen van nieuws in Australië via Facebook wordt weer mogelijk

Facebook gaat het binnen een paar dagen weer mogelijk maken voor Australische gebruikers om via Facebook en Instagram nieuws te delen met hun contacten. Het Amerikaanse socialemediabedrijf had die mogelijkheid eerder beperkt, als reactie op een wetsvoorstel dat Facebook en Google verplicht te betalen voor nieuws van Australische mediabedrijven. De regering in Canberra heeft nu ingestemd met een aanpassing aan de regeling.

Delen per e-mail

“Wij zijn tevreden dat de regering heeft ingestemd met enkele veranderingen en garanties die onze zorgen wegnemen”, zegt Facebook in een verklaring. Het bedrijf heeft lang geprobeerd het land op andere gedachten te brengen over het wetsvoorstel. Het stelde dat de regering totaal geen begrip toonde “voor de relatie tussen ons platform en uitgevers die het gebruiken om nieuws te delen”.

Lees ook Google aanvaardt weer politieke advertenties

De regering stuurde het wetsvoorstel vorige week echter toch naar het parlement. Vervolgens werden Facebookpagina’s van overheidsdiensten, goede doelen en andere organisaties op zwart gezet. Ook verdwenen Facebookberichten waarin mensen Australisch nieuws deelden. Door de beperking zagen Australische nieuwssites hun bezoekersaantallen met ongeveer 13 procent dalen.

De regering stelde eerder dat de voorgestelde regeling in het algemeen belang is en dat er 18 maanden onderzoek aan voorafging. De wet zou zorgen voor een duurzamere mediasector. “Wij gaan niet in op dwang en dreigementen, waar ze ook vandaan komen”, zei de minister van Financiën.

Er wordt nu onder meer gesleuteld aan een gevoelig punt in de mediawet: de regeling voor verplichte arbitrage. Als het Facebook en een mediabedrijf niet lukt het eens te worden over een vergoeding, moet een arbitragecommissie daar de knoop over doorhakken.

In de wetgeving komt nu onder meer te staan dat die arbitrage “een laatste redmiddel” is, schrijft omroep ABC. De arbitrage is alleen bedoeld voor als het echt niet lukt om een deal te sluiten. Er komt ook een bemiddelingsperiode van twee maanden voordat de arbitragecommissie mag ingrijpen. Zo krijgen de partijen meer tijd om er onderling uit te komen.