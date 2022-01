“Concurrentiewaakhond VS kijkt naar dochterbedrijf Meta”

Tweakers De Ferrari’s onder de smartpho­nes: dit zijn de beste luxe toestellen

Smartphonefabrikanten hebben hun belangrijkste nieuwe toestellen voor 2022 gepresenteerd. Eerder bespraken we al de beste budgettelefoons, die je voor minder dan 200 euro op de kop tikt. Wie echter bereid is diep in de buidel te tasten, kan ook een veel krachtiger toestel in huis halen. Wil je pronken met een ware racewagen die de zwaarste apps draait en prachtige foto’s maakt? Tweakers.net zet zijn aanraders op een rij.

