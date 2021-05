Coinbase stijgt naar eerste plaats in lijst met populairste iPhone-apps

De app van Coinbase bestaat al sinds 2014. De voorbije weken was de app in het zog van de populaire beleggingsapp Robinhood al flink gestegen in de hitlijst van Apple. Coinbase maakte midden april zijn debuut op technologiebeurs Nasdaq in New York en dat zorgde voor extra aandacht voor het handelsplatform. En de cryptomarkt kreeg de voorbije maanden sowieso al extra aandacht omwille van de sterk stijgende koersen.