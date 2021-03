Chromebooks blijken ineens een onverwachte hit

Tot zo’n twee jaar geleden gaf men geen vijf centen meer voor Chromebooks: laptops met het Chrome OS-besturingssysteem erop, tien jaar geleden door techgigant Google nochtans op de markt gezet als het “eerste besturingssysteem van na het internet”, kregen niet echt aandacht van het grote publiek. Al bleef er al die tijd wel een niche van fanatieke Chromebook-gebruikers: ze zijn lichtvoetiger qua software dan Windows en Mac OS, en starten dus veel sneller op. Tot enkele jaren geleden waren ze eigenlijk een internetbrowser in een vederlichte laptop, maar toen de mogelijkheid erbij kwam om er Android-apps op te installeren en bestanden op te slaan op het geheugen van het toestel zelf werden ze voor meer en meer gebruikers interessant.

Een dik jaar geleden voerde Google, samen met computerfabrikanten als Asus, Acer, Lenovo en HP, vervolgens een nieuwe charge uit met zijn Chromebooks. Er werden toestellen op de markt gebracht die zich, qua prijs en rekenkracht, zelfs min of meer konden meten met laptops die op Windows draaien. En dat werkte: in 2020, zo zeggen wereldwijde marktstudies, gingen er ongeveer 30 miljoen Chromebooks over de toonbank, een toename van zo’n 75 procent ten opzichte van 2019. HP zag zijn aantal verkochte Chromebooks met 83 procent stijgen naar 9,4 miljoen, pc-marktleider Lenovo merkte zelfs een opmars van 287 procent op, naar 6,8 miljoen stuks. Chrome OS is nu het tweede populairste besturingssysteem voor laptops, na Windows maar vòòr Mac OS. Voor het eerst in meer dan 30 jaar ging het marktaandeel van Windows op de laptopmarkt, door de aanval van Chromebooks, onder de 80 procent.

“Het coronavirus heeft ons een klein duwtje in de rug gegeven: in het onderwijs was er ineens een groot volume aan lichte, betaalbare laptops nodig, die geschikt zijn voor videoconferencing”, vertelde Chrome OS-productdirecteur John Maletis aan HLN vanuit zijn kantoor in het Amerikaanse Mountain View. “Maar we zagen ook een flinke opmars bij particuliere gebruikers en zelfs de enterprise-markt, bedrijven die hun medewerkers uitrusten met een Chromebook. Gebruikers hebben Chromebooks lange tijd beschouwd als een soort tweede toestel, maar ze worden hier en daar ook de primaire computer.”

De Chromebook Spin 51 van Acer, een van de recentste toestellen. Chromebooks zien er bijna identiek hetzelfde uit als Windows-laptops: alleen het besturingssysteem is verschillend.

Samen met de grote computermerken bouwt Google nu verder op dat elan met een hele rist aan nieuwe Chromebook-modellen. Tegelijkertijd lanceert het bedrijf ook zijn nieuwste versie van Chrome OS, versie M89, waarmee het nieuwe functies introduceert qua gebruiksgemak en efficiëntie. Het zijn grotendeels inhaalmanoeuvres: de mogelijkheid om bestanden supersnel draadloos te delen met een andere gebruiker in de onmiddellijke buurt en de wifi-connectie van de Android-smartphone naadloos over te nemen op de Chromebook zit al een hele tijd in Mac OS van Apple. En de mogelijkheid om vensters te groeperen en meerdere items op het plakbord achter te laten is ook bij Windows-gebruikers allang bekend. Maar het toont dat het Google menens is met zijn Chrome OS, ook voor ernstiger gebruik ervan.

“We brengen een flinke boost voor de functionaliteit van Chrome OS, onder meer ook voor lokaal gebruik”, zegt Maletis. “Je kunt gewoon een Netflix-film downloaden voor offline gebruik, en ook je Microsoft Office-documenten kunnen nog beter in het eigen geheugen van je Chromebook worden opgeslagen en bijgewerkt. Chrome OS is ontworpen voor het web, maar we onderkennen dat je niet overal waar je je laptop nodig hebt ook over internettoegang beschikt.”

Wat bepaalde functies betreft, zijn Chromebooks een inhaalbeweging aan het maken. Zoals de mogelijkheid om bestanden supersnel draadloos naar een ander toestel in de buurt te sturen.