CES 2021: de televisie van de toekomst is buigbaar, doorzichtig en met microled

De CES in Las Vegas is normaliter de plek waar ieder jaar de nieuwste televisies, gadgets en andere apparaten worden aankondigd. Dit jaar speelt de beurs zich volledig online af, maar de hoeveelheid aankondigingen is er niet minder om. Zo ook op het gebied van televisie.

Het Zuid-Koreaanse LG kwam bijvoorbeeld met een groot en buigbaar oled-scherm. De televisie heeft een grootte van 48 inch (bijna 122 cm ) en is zowel vlak (als televisie) als krom (gamingmonitor) te gebruiken. Bovendien produceert het scherm op een andere manier geluid. Niet met de luidsprekers die je normaal ziet in televisies, maar met de Bendable Cinematic Sound oled-techniek. Het oled-paneel kan met spreekspoelen in trilling worden gebracht om zo te dienen als speaker.

Het apparaat is overigens nog een prototype. Dat betekent dat de specificaties van het scherm nog niet bekend zijn en dat het ook lang niet zeker is of er ooit een dergelijk model op de markt komt. Wel laat LG hiermee zien aan welke technieken er wordt gewerkt.

Microled en Miniled

Het microled-scherm van Samsung.

Het lijkt er steeds sterker op dat schermen met microled en miniled naast de populaire oled-techniek kunnen bestaan. Microled en miniled mogen qua naam misschien op elkaar lijken, de schermen verschillen flink. Een microled scherm is opgebouwd uit talloze minuscule ledlampjes die kleur en licht produceren. Hierdoor kan een scherm niet inbranden (bij oled wel) en heeft het een hoger contrast. De techniek wordt nu vooral gebruikt in zeer grote schermen en is nog absoluut niet betaalbaar voor de ‘normale’ consument. Het scherm van 110 inch (bijna 280 cm) zal 130.000 euro gaan kosten.

Miniled is een stuk betaalbaarder en lijkt meer op een lcd-tv, maar dan met veel betere backlight. Verschillende fabrikanten, waaronder Sony, LG en Samsung kondigden de afgelopen tijd schermen met miniled aan. Vermoedelijk valt de prijs van een scherm met miniled nog onder dat van een oled.

Een transparant Oled-scherm

Een deel van het scherm, waarbij de transparantie goed te zien is.

Ook toonde LG een 55-inch (bijna 140 cm) televisie met transparant oled-paneel. Naast toepassingen in openbare ruimtes geeft de fabrikant aan dat het nieuwe model ook geschikt is voor gebruik in in bijvoorbeeld een slaapkamer.

De marketingafdeling van LG heeft de term ‘Smart Bed’ bedacht die een transparant paneel beschrijft dat uit een frame steekt en waarop informatie kan worden weergegeven. Het frame moet mobiel zijn, zodat verandering van locatie relatief eenvoudig zou moeten zijn. Transparante panelen zijn namelijk erg dun en daardoor ietwat gevoelig.

Zoals gewoonlijk is het niet bekend wanneer de nieuwe LG transparante oled-tv beschikbaar komt en voor welke prijs.