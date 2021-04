Budgettelevisie nodig voor kot of slaapkamer? Dit zijn 3 toppers onder de 500 euro

Philips 32PFS6855 (vanaf 255 euro)

Wie inziet dat klein ook fijn kan zijn, is bij deze televisie van Philips aan het juiste adres. Het 32 inch-scherm (schermdiagonaal 81cm) heeft een resolutie van 1920 op 1080 pixels, waardoor het een Full HD-televisie is. Het toestel heeft 3 HDMI- en 3 USB-ingangen, in beide gevallen eentje meer dan de Samsung TU7020. Deze slimme televisie draait op het Saphi-besturingssysteem. Daardoor biedt het minder applicaties aan, maar de belangrijkste streamingdiensten zoals Netflix en YouTube zijn uiteraard wel beschikbaar.

LG 43UN71006LB (vanaf 399 euro)

LG trekt voluit de entertainmentkaart met de 43UN71006LB. Het instapmodel is 43 inch groot (schermdiagonaal 109cm) en heeft een 4K-scherm. Dankzij de ThinQ AI-technologie wordt dit toestel het centrale aanspreekpunt van je huis - en dat mag je letterlijk nemen. Zo kan je spraakcommando’s gebruiken om van zender te wisselen of om je slimme verlichting te dimmen. Het toestel heeft een slanke schermrand, waardoor het lijkt alsof je meer beeld hebt.

LG 32LM6300PLA (vanaf 275 euro)

Nog een ander toestel van LG is de 32LM6300PLA, een kleine smart-tv van 32 inch (schermdiagonaal 81cm). Net als de drie voorgaande televisies in dit overzicht heeft het een LCD-scherm, wat goedkoper en energiezuiniger dan oledschermen is. Oledschermen zorgen wel voor een betere kijkervaring, dus is het even afwegen wat voor jou de doorslag geeft. Toch probeert LG die ervaring met technologische trucjes onder andere de ruis te elimineren, waardoor je zeker waar voor je geld krijgt.