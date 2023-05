Amazon schikt voor bijna 31 miljoen dollar in privacyzaken rond videodeurbel en speaker Alexa

Coronahit Clubhouse ontslaat meer dan helft van personeel

Socialemediabedrijf Clubhouse ontslaat meer dan de helft van het personeel. De app, waar gebruikers in groepen met elkaar in gesprek kunnen, werd een grote hit aan het begin van de coronapandemie toen in grote delen van de wereld lockdowns van kracht. Onder anderen Oprah Winfrey en Elon Musk hielden toen groepsgesprekken in de app.