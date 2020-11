Apple stopt eigen M1-chip in laptops en Mac Mini

iHLN PlayStati­on-baas ziet virtual reality geen hoogtij vieren in nabije toekomst

1 november Jim Ryan, CEO van Sony Interactive Entertainment, ziet nog geen hoogtijdagen voor virtual reality (VR) in de nabije toekomst. Dat zei Ryan in een interview met de Amerikaanse krant The Washington Post. Hoewel PlayStation een van de eerste consoles was die groot inzette op VR, met de lancering van de PSVR-headset in 2016, zijn er nog geen plannen bekendgemaakt voor het lanceren van een VR-headset specifiek voor de aankomende PS5.