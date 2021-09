Apple stelt op 14 september iPhone 13 voor, experts verwachten ook nieuwe generatie draadloze oortjes

Mogelijk worden ook meer laptops van Apple uitgerust met eigen chips. Momenteel is dat al het geval voor de MacBook Air, de Mac Mini en het kleinere iMac-model, de rest draait op chips van Intel.

Virtueel

De lancering resulteert doorgaans in een stevige stijging van de verkoopcijfers. Miljoenen fanatieke shoppers willen zo snel mogelijk de kersverse iPhones in hun bezit hebben.

Normaal gesproken worden honderden journalisten uitgenodigd op de campus in Cupertino in Californië. Sinds vorig jaar is het bedrijf vanwege de pandemie overgestapt op virtuele evenementen.