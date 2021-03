Android Auto nu ook officieel beschikbaar in België

Android Auto bestaat al sinds 2015, maar was tot nu toe niet officieel beschikbaar in België. Het antwoord van Google op CarPlay van Apple laat Android-gebruikers toe om via het dashboard van ondersteunde auto’s hun smartphone te bedienen. Apps die geïnstalleerd zijn op je smartphone zijn te bedienen via de interface van je wagen. Zo kan je bijvoorbeeld je favoriete Spotify-playlist beluisteren of navigeren met Google Maps. Andere beschikbare apps zijn bijvoorbeeld Pocket Casts of Waze. Google gebruikt hiervoor een versimpelde interface zodat je aandacht zoveel mogelijk op de weg blijft gericht. Ook is niet elke app beschikbaar. Zo zal je bijvoorbeeld geen YouTube-video kunnen kijken.

Gebruikers van Android 10 of hoger, hoeven hiervoor niets te doen. De functie is ingebakken in het besturingssysteem. Je smartphone verbinden via USB met je auto volstaat. Gebruikers die Android 9 of ouder gebruiken, kunnen de Android Auto-app downloaden in de Play Store. Android Auto wordt ondertussen ondersteund door meer dan 50 automerken. Wil je weten of jouw model compatibel is, dan kan dat via deze lijst.