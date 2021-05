Al meer dan 9.000 mobiele toestellen besmet door gevaarlijk virus via phishingberichten in naam van bpost

Een nieuwe golf frauduleuze sms’en in naam van bpost doet sinds eind vorige week de ronde. Oplichters doen zich voor als bpost om mensen geld en/of gegevens af te troggelen. Meer dan 9.000 mensen lieten zich vangen door de phishingpoging, klikten door en downloadden de voorgestelde applicatie. Hun toestel is besmet met een gevaarlijk virus dat veel schade aanricht en dat zich bovendien snel verspreidt naar de telefooncontacten van het slachtoffer.

De oplichters versturen sms’jes die zogezegd van bpost afkomstig zijn met de boodschap: “Uw pakket is onderweg, volg hier uw zending”. De sms’en zijn heel vaak in het Frans opgesteld, ook naar Vlamingen: “Votre colis est en route, suivez-le ici”. Meer dan 5.700 aandachtige internetgebruikers stuurden dit bericht al door naar verdacht@safeonweb.be.

De boodschappen in beide landstalen worden gevolgd door een link. Als je op de link klikt, download je een app die wijzigingen kan aanbrengen in het besturingssysteem van je telefoon. Zo krijgen de oplichters onder meer toegang tot je persoonlijke gegevens, zoals wachtwoorden, bankkaartgegevens en je volledige contactenlijst. Test Aankoop en Safeonweb roepen dan ook op om in geen geval op zo’n link te klikken. “Het slechte nieuws is dat 9.000 minder goed geïnformeerde gebruikers toch de link aanklikten en over gingen tot installatie van een kwaadaardig virus”, stelt Miguel De Bruycker, directeur van het CCB. Het virus, FluBot, richtte enkele weken geleden veel schade aan in andere Europese landen en komt nu overgewaaid naar Belgische gebruikers.

Waakzaamheid geboden

“FluBot is een gekend maar gevaarlijk virus dat onder meer data steelt en de contactenlijst van een mobiele telefoon gebruikt om zichzelf te verspreiden”, verduidelijkt Jack Hamande, Raadslid van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT). “Net daarom neemt het aantal slachtoffers in ons land exponentieel toe.” Het BIPT en het CCB lanceren daarom een dringende oproep naar mobiele telefoongebruikers om waakzaam te blijven voor onverwachte berichtjes.

Klik niet op link in sms

Als je dit valse sms-bericht van bpost kreeg, dan is je telefoonnummer allicht opgenomen in een lijst die circuleert op het internet en door cybercriminelen gebruikt wordt. De kans is groot dat je in de nabije toekomst nog meer smishing- en phishingberichten zal krijgen die van andere koerierdiensten lijken te komen. Met het verlengde weekend in aantocht zijn cybercriminelen overigens vaak nog actiever. Tip van de dag: klik nooit op een link in sms’jes en download zeker niet de voorgestelde applicatie.

Installeer geen applicaties

Installeer alleen applicaties uit een standaardapplicatiestore (Google Play, App Store). Als je tijdens de installatie van een app een boodschap krijgt die de installatie verhindert of die waarschuwt voor de veiligheid, ga dan zeker niet verder.

Als je een pakketje verwacht, kan je de voortgang volgen via de officiële app van bpost of de Track&Trace-tool.

Wat als je applicatie toch hebt gedownload?

• Zet onmiddellijk je toestel terug naar de fabrieksinstellingen.

• Zorg ervoor dat je een back-up hebt van je gegevens voordat je dit doet.

• Verander je wachtwoorden.

• Verwittig je contacten, want het kan zijn dat er in jouw naam een sms-bericht naar al je telefooncontacten is gestuurd.

Wie met een poging tot phishing te maken krijgt, kan dat via mail melden aan het onlineveiligheidsplatform Safeonweb (verdacht@safeonweb.be).

In 2020 werden er 3.225.234 verdachte berichten doorgestuurd, bijna een verdubbeling op een jaar tijd. Het lijkt erop dat oplichters munt willen slaan uit de coronacrisis. Het aantal geslaagde phishingtransacties lag vorig jaar op ongeveer 67.000, goed voor een buit van ruim 34 miljoen euro.

