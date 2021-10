Adobe lanceert webversie van Photoshop en Illustrator

Beide webversies zijn momenteel nog volop in ontwikkeling. Enkel de testversie van Photoshop is al beschikbaar voor het grote publiek, op de versie van Illustrator is het nog even wachten. Veel mensen in de creatieve sector maken gebruik van Photoshop en Illustrator. Volgens het bedrijf gaat het 90 procent. Mobiele apps van Creative Cloud zijn inmiddels meer dan 449 miljoen keer gedownload.