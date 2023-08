Update E313 richting Antwerpen meer dan drie uur versperd door stilstaand voertuig ter hoogte van Antwerpen-Oost

Door een defecte vrachtwagen op de aansluiting van de E313 op de Antwerpse Ring was er woensdagmiddag heel wat verkeershinder op de E313. De rechterrijstrook richting Gent was er meer dan drie uur lang versperd, met een file van anderhalf uur tot gevolg. Rond 19 uur was de rijbaan opnieuw vrijgemaakt.