“Wij, gezonde viriele mannen, hebben genoeg van dat LGBTQ-gedoe”: Vlaams Belanger onder vuur wegens uitlatingen over regenboogzebrapad

MORTSEL“Komen er binnenkort ook zebrapaden met zweepjes, of met ezeltjes en schaapjes?” Het is maar een van de polariserende uitspraken van Mark Schampaert (Vlaams Belang) over de mogelijke aanleg van een regenboogzebrapad in de stad Mortsel. De andere partijen van de gemeenteraad reageerden gechoqueerd en keurde het punt goed met 26 stemmen tegen de twee Vlaams Belangers.

Opschudding op de gemeenteraad van de stad Mortsel deze week over een punt waar in de gemiddelde gemeenteraad geen enkele discussie over bestaat: de mogelijk aanleg van één of meerdere regenboogzebrapaden in de stad, zoals die elders intussen de normaalste zaak van de wereld zijn. Het punt werd dan ook positief onthaald door zowel het bestuur als de rest van de gemeenteraad.

Quote Een zebrapad bestaat uit verticale witte strepen. Basta Mark Schampaert, Vlaams Belang

Maar dat was buiten Mark Schampaert (Vlaams Belang) gerekend. “Ik zal een ander geluid laten horen”, stak de man van wal. “Mijn persoonlijke standpunt, dat misschien niet strookt met het algemeen partijstandpunt, dat weet ik eigenlijk zelf niet. Met dit regenboogzebrapad willen jullie een welbepaalde seksuele geaardheid in de kijker zetten en zelfs propageren. Wij vinden dat moeilijk, want het is een vorm van provocatie van een deel van de bevolking. En dan heb ik het over de islam-aanhangers. Er zijn genoeg voorbeelden in de maatschappij te vinden van wat zij aanvangen met regenboogvlaggen en regenboogzebrapaden. Wij willen niet in die zin provoceren. Komen er binnenkort dan ook zebrapaden met zweepjes voor een welbepaalde groep of zebrapaden met ezeltjes en schaapjes?”

Volledig scherm Mark Schampaert op een vorige gemeenteraad. © Mortsel TV

“Ik zie mezelf als een conservatieve, gezonde maar ook ongevaarlijke, viriele, hetero man”, gaat het verder. “Wij hebben genoeg van al ‘dat’ woke, LGBTQ-gedoe en regenboogtralala. Ook ben ik zeer benieuwd naar het standpunt van coalitiepartij N-VA. Ik ben er zeker van dat daar ook conservatieven tussen zitten die dit ook niet willen, maar wellicht weer stilletjes zullen zwijgen? Een zebrapad bestaat uit verticale, witte strepen en niets anders. Basta en gedaan.”

Met zijn uithaal naar zowel de islamgemeenschap als N-VA blijkt Schampaert evenwel vergeten te zijn van wie de interpellatie in de eerste plaats kwam. Namelijk van socialist Amarildo Vllazeria (Vooruit-I Love Mortsel), die zichzelf deel van de moslimgemeenschap noemt, en gemeenteraadsvoorzitter Jan Claus, lid van N-VA.

Relaas gefilterd

Vllazeria bevestigt dat ook. “Ik ben zelf lid van de Islamitische gemeenschap. Ik breng dit punt zelf aan. Onze gemeenschap is helemaal niet homofoob. Wij vinden regenboogzebrapaden helemaal niet provocerend. Naar al de rest van wat je hebt durven zeggen, heb ik niet meer geluisterd, ik heb sowieso al veel moeten filteren in uw relaas.” Hij kreeg applaus van de gemeenteraad.

Volledig scherm Gitta Vanpeborgh (Vooruit-I Love Mortsel), schepen voor gelijke kansen, belooft twee regenboogzebrapaden in Mortsel. © rv

Fractieleider Peter Smol (N-VA) pikte ook in op Schampaerts tussenkomst. “N-VA wordt hier persoonlijk aangevallen maar ik kan u verzekeren dat elk partijlid rond deze tafel dit project steunt. We willen iedereen in onze maatschappij op een gelijke manier beoordelen en dat ook zichtbaar tonen.” Ook hij oogstte applaus.

“Hokjesdenken”

Schepen voor Gelijke Kansen, Gitta Vanpeborgh (Vooruit-I Love Mortsel) reageerde verbolgen. “Ik ben niet verrast door dit soort tussenkomsten van jou, maar elke keer teleurgesteld. De aanleg van een regenboogzebrapad is net bedoeld om het hokjesdenken en veralgemenen van mensen te doorbreken. Jij bent het schoolvoorbeeld van hoe je mensen nét wel in hokjes wil plaatsen”, klinkt het streng aan het adres van Schampaert. Opnieuw applaus.

Oppositiepartij Groen benadrukt dat het dit punt zelf op de agenda wilde plaatsen tegen 17 mei, niet toevallig de internationale dag tegen homofobie, bifobie en transfobie. “Dat je regenboogzebrapaden provocerend vindt, is erg triestig”, aldus Jitse Born (Groen). “Wat ik provocerend vind, is zelfdoding bij jongeren die zichzelf niet kunnen zijn, kinderen die gepest worden op school om dezelfde reden. Denk goed na over wat er belangrijker is, jouw mannelijkheid of dat iedereen zich goed voelt in onze samenleving?” Nog maar eens applaus.

Volledig scherm Buurgemeente Edegem legde vorige week zonder enig protest een regenboogzebrapad aan. © Tessa Kraan

Geen homohaat

Schampaert maakt zich daarop nog sterk dat hij regenboogzebrapaden zélf niet provocerend vindt. “Maar bepaalde delen van de bevolking wel, en dan verwijs ik opnieuw naar islamaanhangers. Bovendien is mijn mening niet ingegeven door homohaat. Ik heb vrienden die homo zijn, mijn tofste collega op het werk is een overtuigde homo. Ik ben hier vanavond wel de spreekbuis van conservatieve, gezonde, viriele hetero mannen en vrouwen die het gehad hebben met woke en LGBT in al zijn varianten”, herhaalt Schampaert. Daarnaast benadrukt de Vlaams Belanger dat de stad beter tijd en moeite zou steken in de zebrapaden in de Drabstraat, die er slecht bijliggen.

Discussie zonder voorwerp

De discussie was hoe dan ook zonder voorwerp aangezien het bestuur sowieso al een onderzoek was gestart naar regenboogzebrapaden. Op dit moment lijkt het alsof er twee zullen komen op de Statielei, één met Vlaamse subsidies, één met geld van de stad. Het stemmen van de interpellatie was dus niet nodig maar na een korte onderbreking van de gemeenteraad werd er alsnog gestemd. “Omdat we willen laten zien dat we voor een open en vrij Mortsel zijn waarin iedereen zichzelf kan zijn”, klonk het.

Het punt werd met 26 tegen twee Vlaams Belang-stemmen goedgekeurd.

