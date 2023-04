WEER. In Mortsel gedeeltelijk bewolkt weer vanochtend

Column Luc Van der Kelen vraagt meer aanbod aan kinderop­vang: “Want in een wereld waar het leven draait rond werken, moet iemand de kinderen opvangen”

Pasen is die tijd van het jaar dat ouders alle zeilen bijzetten om nog een plaats te vinden in een vakantiekamp. De zoektocht begint al zowat in februari en als je er dan niet als de bliksem bij bent, kun je fluiten naar dat leuke kamp voor de paas- of zomervakantie. Het is zoals met de zomer van Antwerpen. Meer kandidaten dan plaatsen. De meeste kinderen smullen van die kampen, zoals ons jongste kleinkind, Richard, zeven. Gisteren was het boomklimmen bij een kampvuur en hij keek er geweldig naar uit.