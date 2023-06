WEER. Helder weer in Mortsel vanochtend

Turkse moskee in Berchem wil erkennings­aan­vraag weer intrekken

De Turkse moskee Selimiye in Berchem, die begin dit jaar in het nieuws kwam met een solidariteitsactie voor de slachtoffers van de aardbeving in Turkije, wil ondanks een positief advies van de stad Antwerpen zijn erkenningsaanvraag - om te voldoen aan het nieuwe Vlaamse erkenningsdecreet voor lokale geloofsgemeenschappen - weer intrekken. De intentie van het bestuur om, zoals het decreet het vereist, te breken met de Turkse religieuze overheidsdienst Diyanet veroorzaakt blijkbaar zware interne spanningen.