WEER. Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Mortsel vandaag

Bart De Wever (N-VA) heeft volgende week een vijfdaagse gepland naar Jeruzalem. Hij bezoekt er het programma dat politiekorpsen over heel Vlaanderen - en dus ook Antwerpen - volgen in de strijd tegen haatmisdrijven en terreur en maakt van de gelegenheid gebruik om ook de banden met andere Israëlische steden te versterken. PVDA start een petitie tégen het bezoek, zeker na de recente aanval van Israël op het Palestijnse Jenin, die door de Verenigde Naties mogelijk als oorlogsmisdaad bestempeld wordt. “De stad zou dit geweld moeten veroordelen door níet in te gaan op de uitnodiging van Israël.” De Wever is niet onder de indruk: “PVDA is wel de laatste die ons een les moet spellen over mensenrechten.”