WEER. Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Mortsel vandaag

Twee nieuwe buurtfiet­sen­stal­lin­gen in Antwerpen

Het aantal buurtfietsenstallingen in Antwerpen blijft toenemen. Zonet opende de stad er twee nieuwe: in de Provinciestraat en in de Maria-Theresialei. Dat brengt het huidige totaal op 1.618 overdekte fietsstaanplaatsen voor buurtbewoners, verspreid over Antwerpen.