Wagen belandt in gevel van Marek (47): “Ik heb schrik om weer op die plek te slapen”

Het ongeluk gebeurde om 2.30 uur op de Vredebaan. Marek woont er in een appartement op het gelijkvloers. Zijn slaapkamer bevindt zich aan de straatkant. Marek was aan het slapen toen hij plots wakker schrok van een luide knal. “Ik draaide mij om en zag de voorkant van een auto op twee meter van mij. De muur was half ingestort en de vloer was bezaaid met brokstukken. Ik had geluk dat ik aan de linkerkant van het bed lag. Mijn vrouw is gelukkig op reis, anders waren de brokstukken op haar gevallen”, vertelt hij.