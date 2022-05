Tweedehands vibrator scoren voor 1 euro? Het kan tijdens eroticabeurs in Opnieuw & Co in Mortsel

MortselVintage Playboys, sexy lingerie, de Kamasutra, dvd’s met porno ... Je vindt het allemaal voor zeer scherpe prijsjes in Opnieuw & Co in Mortsel. Vandaag en morgen organiseert de kringloopwinkel de Zwoele Tweedaagse, een eroticabeurs met tweedehands seksspeeltjes. “Vroeger gooiden we zulk materiaal gewoon weg, maar dat is eigenlijk jammer.”

Wie geïnteresseerd is in erotica en daarvoor niet al te veel centen wil neertellen, kan op vrijdag 20 en zaterdag 21 mei terecht bij Opnieuw & Co in Mortsel, op de Vredebaan 76. De Kringwinkel organiseert een pop-uperoticabeurs waar erotisch materiaal wordt aangeboden: magazines, vintage Playboys, dvd’s of videocassettes met porno, zweepjes, handboeien, sensuele lingerie, vibrators, de Kamasutra, Rooie Oortjes-strips ... Net zoals het ander tweedehandsmateriaal bij Opnieuw & Co kosten de eroticaproducten tussen de 0,5 en 3 euro.

Verstopt onder kleding

“In 2013 organiseerden we voor het eerst een eroticabeurs. Na negen jaar verzamelen, bieden we tijdens deze tweedaagse opnieuw heel wat eroticaproducten aan”, vertelt Koen Goemans (58), directeur van Opnieuw & Co. “Seksspeeltjes worden, zoals ander tweedehandsmateriaal, aan ons geschonken, maar niet met zulke hoeveelheden dat we dit elk jaar kunnen organiseren. Sommigen generen zich niet en geven dat gewoon af in onze geefpunten, bij anderen zit het verstopt in een doos vol kleding.”

“We maakten hiervoor 170 m2 van onze refter vrij, omdat we dit materiaal niet zomaar kunnen aanbieden in een kringwinkel waar ook kinderen komen. Vroeger gooiden we zulk materiaal gewoon weg, maar dat is eigenlijk jammer. In 2013 was de eroticabeurs in ieder geval een succes.”

Koen Goemans - directeur Opnieuw & Co.

Nieuwe batterijen

Of een tweedehands seksspeeltje nog wel hygiënisch is? “Een boek zonder rug of een bord met een stuk af leggen we ook niet in de winkel", aldus Goemans. “Ook dit materiaal is nagekeken of het nog werkt, met nieuwe batterijen. Alles is ook ontsmet met dettol. Maar een product zelf nog eens reinigen voor gebruik, lijkt me verstandig.”

De pop-up is geopend op ⁠vrijdag 20 mei tussen 14 en 18 uur en op zaterdag 21 mei tussen 10 en 18 uur, op de Vredebaan 76 in Mortsel (de oude Kilomeet). Opgelet: enkel 18+ toegelaten!⁠

