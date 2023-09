Treinverkeer verstoord na persoonsongeval bij spoorwegovergang in Mortsel

Leerlingen De Bolster zijn in hun nopjes met gloednieu­we schoolbi­bli­o­theek

In basisschool De Bolster in Mortsel heeft men sinds kort een eigen schoolbibliotheek. “Op deze manier willen we onze leerlingen extra leesplezier bieden”, zegt leerkracht Sofie Bervoets, één van de drijvende krachten achter de nieuwe bib.