Ten Dorpe verhuist opnieuw naar oude gebouw door bezwaren buurtbewoners: “Maar start schooljaar komt niet in het gedrang”

MORTSELDe werken aan de nieuwbouw van kleuter- en basisschool Ten Dorpe in het stadscentrum van Mortsel worden uitgesteld nadat er bij de provincie bezwaarschriften binnen kwamen van buren. Die vijf personen willen niet dat de school een tweede bouwniveau laat plaatsen en vrezen voor inkijk in hun tuin en woning. De school haalde het oude gebouw al helemaal leeg en moet nu opnieuw verhuizen.

GO! kleuter- en basisschool Ten Dorpe tussen de Theofiel Reynlaan, Kunstambachtslaan, Ter Varentstraat en Dieseghemlei heeft al jaren een plaatstekort. 230 leerlingen moeten er les volgen, terwijl er eigenlijk maar plaats is voor iets meer dan de helft. Het gebouw waar de kleuters zitten, het eerste leerjaar en de refter voor de rest van de school, zou volgens de huidige plannen afgebroken worden en vervangen door een nieuwbouw. Naast een tekort aan ruimte is dat gebouw ook erg verouderd en slecht geïsoleerd. De werken zouden in september van start gaan zodat de leerlingen er les konden krijgen vanaf volgend jaar.

Vijf bezwaarschriften

Maar zoals steeds bij grotere bouwprojecten, is er ook protest. Want de school, die nu slechts een gelijkvloers heeft, zou volgens de huidige plannen uitbreiden met een eerste verdieping. “En daarmee zouden we zelfs nog niet aan honderd procent van de capaciteit zitten, maar wel al negentig in plaats van ruim vijftig”, benadrukt directrice Lies Vandael.

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm De leerlingen en het personeel moeten veel meer plaats krijgen in de nieuwe school. © Achiles Architecten

“De buurt werd eerder al betrokken bij de plannen en kon bezwaar indienen bij de stad. De stad legde ons nadien enkele maatregelen op, zoals een groenbuffer om inkijk in omringende huizen en tuinen tegen te gaan”, gaat Vandael verder. “Daar hebben wij geen enkel probleem mee, hoe groener, hoe beter. We zitten hier sowieso in een groene oase en hebben tegen de architecten steeds duidelijk gemaakt dat dat niet mag veranderen.”

Quote Nu de werken uitgesteld zijn, komen die tijdelijke klassen er uiteraard ook nog niet. We hebben dus alles terug van de turnzaal naar het oude gebouw moeten verhuizen, waar de kinderen vanaf 1 september terug les zullen krijgen. Lies Vandael, Diretrice

Maar blijkbaar was dat niet voldoende, want na groen licht van de stad, trokken vijf buurtbewoners met hun bezorgdheden naar de provincie. “Onze ingrepen waren blijkbaar niet voldoende voor sommige buren”, zucht Vandael. “Het idee van die extra bouwlaag is om net groen en ruimte te besparen. Bovendien hebben de omringende buren zelf minstens twee of meer verdiepingen. Onze school wil nu slechts naar één verdieping uitbreiden.”

Verhuis

Het uitstellen van de werken, komt wel op een heel ongunstig moment. De school had het oude gebouw namelijk al helemaal leeggemaakt. Alle lesmateriaal en andere spullen lagen al in de turnzaal te wachten om vanaf september verhuisd te worden naar tijdelijke containerklassen, waar les gegeven zou worden tijdens de werken.

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm De nieuwbouw heeft met een eerste verdieping een extra bouwlaag. © Achiles Architecten

“Nu de werken uitgesteld zijn, komen die tijdelijke klassen er uiteraard ook nog niet. We hebben dus alles terug van de turnzaal naar het oude gebouw moeten verhuizen, waar de kinderen vanaf 1 september terug les zullen krijgen. De start van het schooljaar is niet in het gevaar. Met dank aan ons personeel dat tijdens de vakantie mee komt verhuizen.”

Geen godsdienstleerkracht

Daarnaast kampt Ten Dorpe ook met een lerarentekort, zoals zoveel scholen in Vlaanderen. “We zijn al een jaar op zoek naar een godsdienstleerkracht, die kunnen we maar niet vinden”, zegt Vandael. “Die lessen worden opgevangen door de andere leerkrachten. Op die manier blijft het werkbaar, maar als er straks iemand wegvalt door bijvoorbeeld langdurige ziekte, komen we in de problemen.”

De timing van de werken hangt af van het onderzoek van de provincie. Als daar geoordeeld wordt dat de klachten van de buren gegrond zijn, kan de school extra maatregelen opgelegd worden of moeten de plannen misschien zelfs gewijzigd worden. In welk scenario dan ook, eerder dan de paasvakantie zullen de werken al zeker niet van start gaan.

Wordt vervolgd.

LEES OOK:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.