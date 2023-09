Stad en provincie organise­ren infomarkt over verbete­ring fietsostra­de F1

Op 12 september organiseren de provincie Antwerpen en de stad Mortsel een infomarkt over de fietsostrade F1 (tussen Antwerpen en Mechelen). De F1 is de oudste fietsostrade in Vlaanderen, maar door gewijzigde richtlijnen voor fietsinfrastructuur en het toenemende fietsverkeer is de F1 aan verbeteringen toe.