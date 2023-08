Schadelij­ke bacterie treft Galgenweel: “Alle waterrecre­a­tie verboden”

In het Galgenweel op Linkeroever is er tijdelijk geen recreatie meer mogelijk. De grote schuldige is de ‘E. colibacterie’ die bij overvloed schadelijk is voor zowel mens als dier. Het verbod is van kracht tot de waterkwaliteit terug aan de normen voldoet. Zo kan er niet meer gevist, gezeild of gewakeboard worden en honden mogen er niet meer zwemmen. “De veiligheid van Antwerpenaren en onze viervoeters staat voorop.”