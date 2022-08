Statielei kauwgomvrij gemaakt op vraag van handelaars: “Het duurt twintig jaar vooraleer ze vergaan”

Het duurt minstens twintig jaar vooraleer een achtergelaten kauwgom vergaat. Daar wilden de handelaars van de Statielei niet op wachten dus stelden ze voor aan de stad om iets aan al die achtergelaten sjieken te doen. “Het is altijd fijn wanneer er een goede samenwerking is tussen onze ondernemers en onze stad”, zegt schepen voor lokale economie Ilse Lacante (N-VA). “Creatief en constructief meedenken over hoe we, soms met kleine ingrepen, het handelscentrum kunnen verbeteren, dat gebeurt onder meer in deze werktank lokale economie.”