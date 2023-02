Smartwatch voor kinderen zorgt voor te veel afleiding: voortaan verboden op Parkschool

ANTWERPEN Antwerpen springt op kar ‘memetechno’: Ranzig Raven in Zappa

Techno op ‘memes’, of ‘troll ’n bass’. Het zijn maar enkele van de benamingen aan het muziekfenomeen dat eerst het internet maar nu ook onze dansvloeren verovert. Na het eerste memetechnofestival in De Casino in Sint-Niklaas maakt nu ook Zappa plaats voor hard beuken op samples van Samson & Gert of pakweg Dovy Keukens.